Türk ve Fransız Savunma Bakanlığı heyetleri bir araya geldi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Fransız Savunma Bakanlığı heyetlerinin bir araya geldiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mart 2022 15:24
MSB'den yapılan açıklamada, heyetlerin dün Milli Savunma Bakanlığında görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, heyetlerin ikili ilişkilerle bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele aldığı ayrıca Türk-Fransız savunma ilişkilerini geliştirmek için görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız