Atık malzemelerle yapılan otomobil 100 km hıza çıkabiliyor
ERZURUM'daki Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu elektrik bölümü öğrencileri, atık malzemelerden 'yarı hibrit' otomobil üretti. Saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan otomobilde güneş paneliyle akü besleme, aydınlatma ve farlar çalıştırılırken, yakıt olarak ise benzin kullanıldı.
İspir ilçesindeki, Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu
elektrik bölümü 1'inci sınıf öğrencileri Furkan Akbulut ile Kerim Kabanlı, 'Elektrik
Makineleri' dersinde öğrendikleri bilgilerle elektrikli araç tasarlamaya karar
verdi. Öğrenciler, Dr. öğretim üyesi Tuba Çakıcı'nın geliştirdiği 'Güneşim Arabamda'
projesi için çalışma başlattı. Çakıcı ve öğrenciler tarafından atık malzemelerle
tasarlanan araçta hem güneş enerjisi, hem de yakıt kullanılıyor. Aracın sadece
güneş enerjisiyle çalıştırılmasının hız ve sürekli hareket kabiliyetini kısıtladığı
gerekçesiyle akü, kurulan güneş paneliyle besleniyor. Aracın ilk hareket anında
yakıt harcamasını yarı yarıya indiren sistemde, farlar, aydınlatma LED'leri
ve korna gibi iç elektrik aksamının ihtiyacı, güneş paneliyle karşılanıyor.
Kırsal alanlarda fonksiyonel olarak kullanılan araç, yüksek hız ve güneş enerjisi
sistemi sayesinde yakıt tasarrufu yapabilmesiyle dikkat çekiyor. İlçe merkezinde
tur atan öğrenciler, hızı saatte 100 kilometreye ulaşan aracı yeni dönemde tam
hibrit hale getirmek için çalışma yapacak.
4 AYDA TAMAMLANDI
Aracın yapımında atık malzemeleri kullandıklarını söyleyen Furkan Akbulut,
"Tamamen kendi imkanlarımızla araç yapmak istedik. Tuba Çakıcı Hocamızın
da desteğiyle çalışma yaptık. İlçede kurduğumuz atölyede 4 ay gibi bir sürede
aracı tamamladık. Elektrik sistemini güneş paneliyle destekledik. Yarı hibrit
aracımızla 100 kilometre hıza ulaştık. Yeni dönemde bu aracımızı elektrikli
hale getirmek için çalışacağız" dedi.
HEM GÜNEŞ ENERJİSİ, HEM YAKIT KULLANILIYOR
Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Elektrik ve Enerji Bölümü
Dr. öğretim üyesi Tuba Çakıcı, yarı hibrit olarak tanımladıkları araçta hem
elektrik hem de yakıt kullanıldığını bildirerek, "Aracın sadece güneş enerjisiyle
çalıştırılması, hız ve sürekli hareket kabiliyetini kısıtlamaktadır. Bunun önüne
geçmek için akü beslenme sistemi güneş enerjisiyle sağlanmaktadır. Böylece araç
ilk kalkışta yakıt harcamasını yarı yarıya indirerek, farlar, aydınlatma LED
lambaları ve korna gibi iç elektrik aksamının ihtiyacı olan elektrik enerjisini
sürekli hale getirmektedir. Kırsal alanlarda fonksiyonel olarak kullanılan,
hızı yüksek ve güneş enerjisi sistemi sayesinde yakıt tasarrufu yapabilen atık
ürünlerle çok cüzi bir harcamayla tasarlanmış bir araç modeli geliştirildi.
Saatte 100 kilometreye ulaşan aracımız geliştirmeye müsait. Enerjiye olan ihtiyacın
öneminin bir kez daha görüldüğü günümüzde böyle bir projenin geliştirilmesi
okulumuz ve öğrencilerimiz için önemli" diye konuştu.
Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. öğretim üyesi Kemal Narmanlıoğlu
da öğrencilerin başarılı bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Öğrencilerin
kendi imkanlarıyla yaptıkları aracın 7-8 Mart 2022 tarihleri arasında Erzurum
Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda
Ar-Ge projeleri arasında 1'inci olduğunu belirten Narmanlıoğlu, okuldaki bu
tür çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.