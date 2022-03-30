16 Milyon liralık vurgunu yakalayan polislere ödül

Kentte 2 Mart'ta akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde rutin denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Recep ve Emre Gezek kardeşlerin, aracında arama yaptı. Aramada araçta ruhsatsız tabanca bulundu. Gezek kardeşler, 'Çok paramız var, can güvenliğimiz yok. O sebeple silah taşıyoruz' diyerek telefondan hesaplarındaki para miktarını polise gösterdi.

Şüpheleri artan Gazi Polis Merkezi ekipleri, durumu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılan incelemelerde kardeşlerin, mobil bankacılık uygulamasının yazılımsal hatasından faydalanıp, 70'e yakın işlemle 16 milyar TL'yi hesaplarına geçirdiği ortaya çıktı.



Vali Zülkif Dağlı, makamında misafir ettiği komiser yardımcıları Merter Ertaş, Yakup Dülger, polis memurları Oktay Kulaksız, Eyüp Özerzurunlu, Abdullah Acerbaş, Abdurrahman Gökçe ve Ali Osman Çakıroğlu'na Başarı Belgesi verdi.

