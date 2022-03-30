Hırsızlık için girdiği kanalda mahsur kaldı
Antalya'da 59 yaşındaki Dursun Akış, hırsızlık için girdiği kablo kanalında mahsur kaldı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Mart 2022 16:57
2 metre derinliğindeki kablo kanalında birinin olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu sırada kanaldan çıkmak için çabalayan 59 yaşındaki Dursun Akış, çevredekilere, "Suçluysak suçluyuz. Yardım edin" diyerek tepki gösterdi.
Kanaldan çıkarılan hırsız, polis merkezine götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız