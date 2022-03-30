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Uyuduğu sanıldı, acı gerçek 1 saat sonra ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir parkta çimleri üzerinde uyuduğu sanılan adamın 1 saat sonra yanına gidilince öldüğü ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Mart 2022 18:43
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Uyuduğu sanıldı, acı gerçek 1 saat sonra ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde bulunan eski Gaziler Parkı'nda çimlerin üzerinde yatan 'Cazgır' lakaplı 57 yaşındaki Özden Çavuş'un çevredeki vatandaşlar uyuduğunu sandı. Bir süre sonra bir genç, yanına gelerek Çavuş'u uyandırmaya çalıştı. Çavuş'un tepki vermemesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özden Çavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni, incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"2 saat önce çay içmiştik"

Olay yerinde konuşan bir genç, "Çimde uyuduğunu sanmıştım. Cazgır abi diye bağırdım yüksek sesle ama cevap vermedi. Oysa ki vefat etmiş. 2 saat önce çay içip sohbet etmiştik. Gayet iyi konuşuyordu" dedi.

Parkta bulunan bir vatandaş da, "Biz de 1 saattir orada uyuduğunu zannederek yanına gitmedik" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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