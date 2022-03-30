Öğretim üyesini darp ettiği iddia edilen profesör konuştu

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık binasında Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Kahraman'ın burnu kırıldı, Başbuğ'un ise parmağında kırık oluştu.

Özür diledi

Meslektaşı ile arasında yaşanan olayla ilgili konuşan Prof. Dr. Başbuğ, anlatılanların gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün olduğunu belirterek kamuoyundan özür diledi. Kahraman'ın bugün saat 11.00'de odasına geldiğini belirten Başbuğ, "Beni bir takım şeylerle itham etmeye başladı. Daha sonra kendisi odadan ayrılırken benim kapımı son gücüyle çarptı. Ben de arkasından çıktım. Daha sonra birbirimize fiziki olarak temas ettik. Tek taraflı bir darp olmadı. Benim de dirseğimde ve parmağımda kırık var. Bir arbede oldu. Beraber merdivenden yuvarlandık" diye konuştu.

"Bir kaza gibi düşünmek lazım"

Kendisinin de 10 günlük iş göremez raporu aldığını aktaran Başbuğ, "Ben buraya Amasya halkına hizmet etmek için geldim. Buraya geleli 30 gün oldu. 30 gündür Ercan Bey'in mobbingine maruz kaldım. Doktora şiddetin bu kadar ayyuka çıktığı bir dönemde doktorların kendi arasında bu şekilde bir kavga olması da tabii ki hoş değil. Ben bunu önemsiyorum. Böyle bir şey oldu. Bir kaza gibi düşünmek lazım. Kendisine de geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

Sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı "Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var" paylaşımıyla ilgili de konuşan Başbuğ, "Sosyal medya paylaşımıyla ilgili insanları yargılamamak lazım. Bence sosyal medyada insanlar içinden geldiği gibi konuşabilmeli. Bu bir fikirdi. Fikir verilir. Karşıdan da fikirler gelir. O twitin bu olayla hiçbir alakası yok. Ben o twitte kimseyi şiddete özendirmiyorum" ifadelerini kullandı.