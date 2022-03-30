Öğretim üyesini darp ettiği iddia edilen profesör konuştu
Öğretim üyesini darp ettiği iddia edilen profesör konuştu
Ramazan öncesi iki ilde ekmeğe zam
Ramazan öncesi iki ilde ekmeğe zam
Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 993 yeni vaka, 53 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 993 yeni vaka, 53 vefat
Bakan Muş'tan KDV indirimi açıklaması: En ağır yaptırımları uygulayacağız
Bakan Muş'tan KDV indirimi açıklaması: En ağır yaptırımları uygulayacağız
16 Milyon liralık vurgunu yakalayan polislere ödül
16 Milyon liralık vurgunu yakalayan polislere ödül
Kırmızı ete, Ramazan'a birkaç gün kala zam
Kırmızı ete, Ramazan'a birkaç gün kala zam
Sağlık çalışanlarını darbeden 2 zanlı tutuklandı
Sağlık çalışanlarını darbeden 2 zanlı tutuklandı
Durdurdukları araca sahte para ve uyuşturucu koyan 6 polis tutuklandı
Durdurdukları araca sahte para ve uyuşturucu koyan 6 polis tutuklandı
Bakanlık: Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılacağı yalandır
Bakanlık: Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılacağı yalandır
Üniversiteden '30 akademisyen işten çıkarıldı' iddialarına açıklama
Üniversiteden '30 akademisyen işten çıkarıldı' iddialarına açıklama
Bakanlık, '2,5 milyon küçükbaş hayvan' iddialarını yalanladı
Bakanlık, '2,5 milyon küçükbaş hayvan' iddialarını yalanladı
Togg Türkiye'de ilk kez görücüye çıktı
Togg Türkiye'de ilk kez görücüye çıktı
EPDK Başkanı yanıtladı: Zamları EPDK mı yapıyor?
EPDK Başkanı yanıtladı: Zamları EPDK mı yapıyor?
İYİ Parti üst yönetiminde değişiklik
İYİ Parti üst yönetiminde değişiklik
Temmuz'da memur ve emeklilere zam kesinleşti
Temmuz'da memur ve emeklilere zam kesinleşti
AK Parti, 3600 ek gösterge için tarih verdi
AK Parti, 3600 ek gösterge için tarih verdi
Rüşvet operasyonunda birisi tapu memuru iki şüpheli tutuklandı
Rüşvet operasyonunda birisi tapu memuru iki şüpheli tutuklandı
Nafakayı ödeyemedi, 6 yılda 15 kez cezaevine girdi
Nafakayı ödeyemedi, 6 yılda 15 kez cezaevine girdi
'Montrö bildirisi' davasında amirallerin 'adli kontrol' kararı kaldırıldı
'Montrö bildirisi' davasında amirallerin 'adli kontrol' kararı kaldırıldı
Thodex vurgununda yeni gelişme! 608 kişinin zararı karşılanmış
Thodex vurgununda yeni gelişme! 608 kişinin zararı karşılanmış
Mühendis olarak girdiği kurumu 40 yıl sonra bakan olarak ziyaret etti
Mühendis olarak girdiği kurumu 40 yıl sonra bakan olarak ziyaret etti
Barış görüşmelerinde sert düşüş yaşayan altın güne nasıl başladı?
Barış görüşmelerinde sert düşüş yaşayan altın güne nasıl başladı?
Motorine yeni bir indirim daha geliyor
Motorine yeni bir indirim daha geliyor
AK Parti, Romanlara yönelik yenilikçi politikalar çalıştayı düzenleyecek
AK Parti, Romanlara yönelik yenilikçi politikalar çalıştayı düzenleyecek
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?
Kayseri'de 'hipnoz davası' ile ilgili 3 avukat gözaltına alındı
Kayseri'de 'hipnoz davası' ile ilgili 3 avukat gözaltına alındı
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
KDV indirimi öncesi fiyatları şişirdiler... Aynı oyun sahnede
KDV indirimi öncesi fiyatları şişirdiler... Aynı oyun sahnede
Kadına ve sağlıkçılara şiddete cezayı arttıran teklif komisyonda kabul edildi
Kadına ve sağlıkçılara şiddete cezayı arttıran teklif komisyonda kabul edildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Öğretim üyesini darp ettiği iddia edilen profesör konuştu

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tartıştığı Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman'ı darp ettiği iddia edilen Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, "Birbirimize fiziki olarak temas ettik. Tek taraflı bir darp olmadı. Benim de dirseğimde ve parmağımda kırık var. Bir arbede oldu" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Mart 2022 23:59
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık binasında Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Kahraman'ın burnu kırıldı, Başbuğ'un ise parmağında kırık oluştu.

Özür diledi

Meslektaşı ile arasında yaşanan olayla ilgili konuşan Prof. Dr. Başbuğ, anlatılanların gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün olduğunu belirterek kamuoyundan özür diledi. Kahraman'ın bugün saat 11.00'de odasına geldiğini belirten Başbuğ, "Beni bir takım şeylerle itham etmeye başladı. Daha sonra kendisi odadan ayrılırken benim kapımı son gücüyle çarptı. Ben de arkasından çıktım. Daha sonra birbirimize fiziki olarak temas ettik. Tek taraflı bir darp olmadı. Benim de dirseğimde ve parmağımda kırık var. Bir arbede oldu. Beraber merdivenden yuvarlandık" diye konuştu.

"Bir kaza gibi düşünmek lazım"

Kendisinin de 10 günlük iş göremez raporu aldığını aktaran Başbuğ, "Ben buraya Amasya halkına hizmet etmek için geldim. Buraya geleli 30 gün oldu. 30 gündür Ercan Bey'in mobbingine maruz kaldım. Doktora şiddetin bu kadar ayyuka çıktığı bir dönemde doktorların kendi arasında bu şekilde bir kavga olması da tabii ki hoş değil. Ben bunu önemsiyorum. Böyle bir şey oldu. Bir kaza gibi düşünmek lazım. Kendisine de geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

Sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı "Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var" paylaşımıyla ilgili de konuşan Başbuğ, "Sosyal medya paylaşımıyla ilgili insanları yargılamamak lazım. Bence sosyal medyada insanlar içinden geldiği gibi konuşabilmeli. Bu bir fikirdi. Fikir verilir. Karşıdan da fikirler gelir. O twitin bu olayla hiçbir alakası yok. Ben o twitte kimseyi şiddete özendirmiyorum" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İstanbul'da kaybolan genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
İstanbul'da kaybolan genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
Dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunan 'Gölge' lakaplı Gamze tutuklandı
Dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunan 'Gölge' lakaplı Gamze tutuklandı
Kocası tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi
Kocası tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi
'Casusluk'tan yargılanan Metin Gürcan'ın tutukluluğu devam edecek
'Casusluk'tan yargılanan Metin Gürcan'ın tutukluluğu devam edecek
Durdurdukları araca sahte para ve uyuşturucu koyan 6 polis tutuklandı
Durdurdukları araca sahte para ve uyuşturucu koyan 6 polis tutuklandı
Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası soruşturmasında takipsizlik
Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası soruşturmasında takipsizlik

Bu Habere Tepkiniz

Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunda öğretim görevlileri için belirlenen zorunlu ders yükünü tamamlayamayan kişinin ilişiğinin kesilmesine dair işlemi iptal etti!
Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi alım ilanlarında yer verilen ek koşulların YÖK onayına tabi olduğu, bu kurala uymadan ilan edilen kadroların yargı makamlarınca iptal edilebileceğine karar verdi!
Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

https://sozlesme.a1capital.com.tr/?utm_source=memurlarnet&utm_medium=websitesi&utm_campaign=memurlarnet3031&utm_id=3031
AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi kadrosuna başvuran adayla hakkında tesis edilen jüri raporlarının paylaşılmaması halinde savunma hakkının kısıtlanacağına hükmetti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

30 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede Sayıştay ve İller Bankasını kapsayan iki önemli yönetmelik değişikliği yayımlandı
Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?

Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?

Sıhhi izin süresi dolduktan sonra geçen hizmetler, emeklilikte neden geçerli sayılmaz?
Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur, 5400 gün hizmetten sonra istifa ederse sosyal güvenlik hakları nasıl olur?
Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Danıştay İkinci Dairesi, aday öğretmenler için öngörülen "performans değerlendirmesi" ile buna bağlı yazılı ve sözlü sınavların hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Eğitim vermeksizin işçiyi tehlikeli işte çalıştıran işveren 'taksirle ölüme' sebebiyet vermiştir.
KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamaya göre '15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini alınan KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları' ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Üç Kız Kardeş 7.Bölüm Fragmanı

Üç Kız Kardeş 7.Bölüm Fragmanı

Üç Kız Kardeş 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü 5 Nisan Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Kimse bunu beklemiyordu başrol diziden ayrılıyor

Kimse bunu beklemiyordu başrol diziden ayrılıyor

TRT1'in pazar akşamlarına damga vuran dizisi Teşkilat'ta seyirciyi üzen haber geldi.