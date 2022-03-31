Eşini sırtından bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 19:08
Erenler Mahallesi Kamer Sokak'taki evlerinde dün çıkan tartışmada karısı Ayşe P'yi sırtından 3 kez bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Hacı P'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma yürütüldü.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki evinde saklandığı tespit edilen zanlı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince operasyonla gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız