Ramazan öncesi iki ilde ekmeğe zam
Ramazan öncesi iki ilde ekmeğe zam
Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 993 yeni vaka, 53 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 993 yeni vaka, 53 vefat
Bakan Muş'tan KDV indirimi açıklaması: En ağır yaptırımları uygulayacağız
Bakan Muş'tan KDV indirimi açıklaması: En ağır yaptırımları uygulayacağız
16 Milyon liralık vurgunu yakalayan polislere ödül
16 Milyon liralık vurgunu yakalayan polislere ödül
Kırmızı ete, Ramazan'a birkaç gün kala zam
Kırmızı ete, Ramazan'a birkaç gün kala zam
Profesörün darbettiği doktor yoğun bakıma alındı
Profesörün darbettiği doktor yoğun bakıma alındı
Sağlık çalışanlarını darbeden 2 zanlı tutuklandı
Sağlık çalışanlarını darbeden 2 zanlı tutuklandı
Durdurdukları araca sahte para ve uyuşturucu koyan 6 polis tutuklandı
Durdurdukları araca sahte para ve uyuşturucu koyan 6 polis tutuklandı
Edirne'de aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili 2 gözaltı
Edirne'de aynı aileden 4 kişinin ölümüyle ilgili 2 gözaltı
Bakanlık: Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılacağı yalandır
Bakanlık: Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılacağı yalandır
Üniversiteden '30 akademisyen işten çıkarıldı' iddialarına açıklama
Üniversiteden '30 akademisyen işten çıkarıldı' iddialarına açıklama
Bakanlık, '2,5 milyon küçükbaş hayvan' iddialarını yalanladı
Bakanlık, '2,5 milyon küçükbaş hayvan' iddialarını yalanladı
Togg Türkiye'de ilk kez görücüye çıktı
Togg Türkiye'de ilk kez görücüye çıktı
EPDK Başkanı yanıtladı: Zamları EPDK mı yapıyor?
EPDK Başkanı yanıtladı: Zamları EPDK mı yapıyor?
İYİ Parti üst yönetiminde değişiklik
İYİ Parti üst yönetiminde değişiklik
Temmuz'da memur ve emeklilere zam kesinleşti
Temmuz'da memur ve emeklilere zam kesinleşti
AK Parti, 3600 ek gösterge için tarih verdi
AK Parti, 3600 ek gösterge için tarih verdi
Rüşvet operasyonunda birisi tapu memuru iki şüpheli tutuklandı
Rüşvet operasyonunda birisi tapu memuru iki şüpheli tutuklandı
Nafakayı ödeyemedi, 6 yılda 15 kez cezaevine girdi
Nafakayı ödeyemedi, 6 yılda 15 kez cezaevine girdi
'Montrö bildirisi' davasında amirallerin 'adli kontrol' kararı kaldırıldı
'Montrö bildirisi' davasında amirallerin 'adli kontrol' kararı kaldırıldı
Thodex vurgununda yeni gelişme! 608 kişinin zararı karşılanmış
Thodex vurgununda yeni gelişme! 608 kişinin zararı karşılanmış
Mühendis olarak girdiği kurumu 40 yıl sonra bakan olarak ziyaret etti
Mühendis olarak girdiği kurumu 40 yıl sonra bakan olarak ziyaret etti
Barış görüşmelerinde sert düşüş yaşayan altın güne nasıl başladı?
Barış görüşmelerinde sert düşüş yaşayan altın güne nasıl başladı?
Motorine yeni bir indirim daha geliyor
Motorine yeni bir indirim daha geliyor
AK Parti, Romanlara yönelik yenilikçi politikalar çalıştayı düzenleyecek
AK Parti, Romanlara yönelik yenilikçi politikalar çalıştayı düzenleyecek
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?
Kayseri'de 'hipnoz davası' ile ilgili 3 avukat gözaltına alındı
Kayseri'de 'hipnoz davası' ile ilgili 3 avukat gözaltına alındı
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
KDV indirimi öncesi fiyatları şişirdiler... Aynı oyun sahnede
KDV indirimi öncesi fiyatları şişirdiler... Aynı oyun sahnede
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda

Teklifin ikinci bölümünün tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mart 2022 23:09
Yazdır
Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Bu milletin ferasetine, vicdanına güvenin. Bu millet algılara, ajanslara, sosyal medya 'hashtag'lerine oy vermez. Bu millet, arkasında dimdik duracağı, bugün Ukrayna savaşında her iki tarafın birden ayakta alkışlayacağı, büyük liderlere oy verir. Biz büyük bir liderin arkasından yürüyoruz." dedi.

Genel Kurulda Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerinde konuşan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, teklifte en çok tartışılması gereken konunun "cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf tutulması" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar hiçbir kısıtlamaya tabi olmayacağını savunan Erel, "Bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti genel başkanları kısıtlamalara uymak zorundayken cumhurbaşkanlığı bu yasaklardan muaf tutulacak. Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı bir konuşmasında 'Kurallara uymamak kul hakkına girmektir.' beyanı, mevcut kanun teklifiyle örtüşmemektedir. Seçim eşitliğine aykırı olan bu düzenleme kanun metninden çıkarılmalıdır." diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, milletvekili sayısının önce ittifak oyuna göre dağıtılması uygulamasının temsilde adaletsizliğe yol açtığını, milli irade tercihini sakatlayan sonuçlar ortaya çıkardığını dile getirdi. 24 Haziran 2018 seçimlerinde 30 ilde bu sonuçların görüldüğüne işaret eden Kalaycı, "Büyük bir adaletsizlik olduğu çok açıktır. Seçmenin tercihi sapma göstermekte, temsilde adalet ilkesi zedelenmektedir. Ayrıca milletvekili sayısının önce ittifak oyuna göre dağıtılması uygulamasının sağladığı pazarlık imkanı, ittifaklarda yer almak için yeni partileşmeleri teşvik etmektedir." değerlendirmelerinde bulundu.

Teklifin temsilde adaleti ve milli iradenin tercihinin doğru olarak yansıtılmasını sağlamayı amaçladığını dile getiren Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanun teklifiyle Cumhur İttifakı lehine değişiklikler yapıldığı yönünde asılsız ve mesnetsiz boş iddialar ileri sürenler bulunmaktadır. 2023 Haziran ayında yapılacak seçimlerde iktidar için milletimizden gerekli desteği alma konusunda umutsuz olanların seçmeni etkilemek maksadıyla bu yönde algı oluşturmak istedikleri anlaşılmaktadır. Aslında Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısını arttırmak ve AK Parti iktidarını devam ettirmek için böyle bir değişikliğe gittiğinin söylenmesi, kendilerinin 2023 Haziran seçimleri için hiçbir iddialarının olmadığının itirafı dışında başka bir anlam taşımamaktadır. Zira milletvekili hesabında uygulanan D'Hondt sistemi aynen devam etmekte olup her seçim çevresinde siyasi partilerin aldıkları oylara göre bu sistem uygulanarak milletvekili dağılımı yapılacaktır."

- "Cumhur İttifakı oyunbozanlık yapıyor"

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, yasa teklifinin Cumhur İttifakı'nın gelecek seçimleri kazanmak için değil, kaybetmemek için çabaladığını ispatlar nitelikte olduğunu iddia etti.

Cumhur İttifakı'nın, artık oyun kurucu olmadığını bu yasa ile kabul ettiğini ileri süren Kaçmaz, "Mevzuatın teknik ayrıntılarına ve iktidarın hırsına kapılanlar fark etmeyebilir ama sıradan vatandaş mesajı aldı. Mesaj şudur; Cumhur İttifakı seçimi kaybedeceğini anladı ve oyunun kurallarını değiştirmeye çalışıyor. Halk diliyle söylemek gerekirse aslında Cumhur İttifakı oyunbozanlık yapıyor." dedi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da düzenleme ile seçmen listelerinde oynama yaparak mükerrer oy ve çift oy kullanmayı meşru yapma gayretlerinin bulunduğunu savundu. Karaca, "Düşen oylarınızı çift oy kullandırarak mı telafi etmeye çalışacaksınız? Bu sefer bunu başaramayacaksınız. Çünkü CHP, 6 siyasi parti liderleriyle birlikte öyle bir çalışma yürütüyor ki inanın sizlere nefes bile aldırmayacak." dedi.

Hükümetin "Yol nereye çıkarsa çıksın, biz iktidarda kalalım." niyetini taşıdığını öne süren Karaca, teklifte "Ne yaparız da koltuk sayımızı koruruz ya da parlamentoda büyük parti, birinci parti olabiliriz." telaşının görüldüğünü iddia etti.

"Bu ülkenin aydınlık yarınları için o altılı masadan çok korktunuz." diyen Karaca, "Apar topar seçim kanunu getirdiniz ama iktidarınız milletin gönlünde bitmiştir. Vatandaş iktidarınızı gelecek ilk seçimde sandıkta bitirmek için heyecanla o günü bekliyor." diye konuştu.

- "Sayın Cumhurbaşkanı ilgili araçları teslim edecek"

AK Parti Grubu adına konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, kanun teklifine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

KAPAT [X]

Bunlardan "cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf tutulacağı" iddiasının, haksız bir isnat olduğunu ifade eden Özkaya, şunları kaydetti:

"Hiçbir şekilde 'milletin parasıyla cumhurbaşkanı haksız bir rekabete girecek, avantaj sağlanacak' diye bir husus söz konusu değil. Özel kanunların olduğu bir yerde genel kanun uygulanmaz, özel kanun uygulanır. Özel kanuna açıkça da atıf yapmış. Bugün başbakan yok, aynı statüde olanlar bakanlar. Makam araçları tahsis edilenler bakanlar, grup başkanvekilleri, komisyon başkanları. Son 10 günde herkes araçları Meclise teslim ediyor. Burada da Sayın Cumhurbaşkanı ilgili araçları teslim edecek. Mevcut görevdeki Cumhurbaşkanı, Yüksek Seçim Kurulu kararları çerçevesinde kendi kiralamış olduğu araçlara binecek. Aynı mantıktan gittiğinizde, büyükşehir belediye başkanlarının hepsi seçime girdiğinde, son 10 güne kadar kimin arabasıyla, nasıl yürütüyor? Belediyenin araçlarıyla, belediyenin imkanlarıyla. Böyle yaklaştığımızda aynı mantık, aynı yere götürür."

Ali Özkaya, teklifte il ve ilçe seçim kurullarının oluşturulmasına ilişkin düzenlemelerin de eleştirildiğini anımsatarak, Ankara'da birinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmış 300 hakim bulunduğunu, bunlar arasından kurayla il ve ilçe seçim kurullarına seçim yapılacağını anlattı. Bu hakimlere neden güvenilmediğini soran Özkaya, AK Parti'nin 20 yıldır girdiği bütün seçimleri, milletle kurduğu gönül bağıyla ve şeffaf bir şekilde kazandığını vurguladı. Özkaya, "Anamızın ak sütü gibi helal oylarımızla, milletin oylarıyla iktidara gelip yönetiriz. Bunun dışında hiçbir amacımız, arzumuz, gayemiz olamaz." dedi.

Teklifle seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesine yönelik eleştirilere de değinen Özkaya, bu tür düzenlemelerde, memleketin yaşadığı siyasi tecrübelerin yok sayılmasının doğru olmayacağını söyledi. Özkaya, kongrelerini yapmayan ve partisiyle ilgili gerekli süreçleri izlemeyen partilerin, seçimlere girmemesinin de yerinde bir düzenleme olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin memlekete getirdiği en büyük kazanımlardan birinin istikrar olduğunu belirten Özkaya, bir sonraki seçimin 18 Haziran 2023'te yapılacağını kaydetti. Özkaya, "Bu milletin ferasetine, vicdanına güvenin. Bu millet algılara, ajanslara, sosyal medya 'hashtag'lerine oy vermez. Bu millet, arkasında dimdik duracağı, bugün Ukrayna Savaşında her iki tarafın birden ayakta alkışlayacağı, büyük liderlere oy verir. Biz büyük bir liderin arkasından yürüyoruz. Allah'ın izniyle bu kanunla da 2023'te yürümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin ikinci bölümünün tümü üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Spor kanunu teklifi komisyondan geçti
Spor kanunu teklifi komisyondan geçti
'Vergi ve ekonomi paketi'nin 21 maddesi kabul edildi
'Vergi ve ekonomi paketi'nin 21 maddesi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Seçim Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulunda
Seçim Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulunda
Danıştay, Volkswagen için yapılan 'Acele kamulaştırma' kararını iptal etti
Danıştay, Volkswagen için yapılan 'Acele kamulaştırma' kararını iptal etti

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi alım ilanlarında yer verilen ek koşulların YÖK onayına tabi olduğu, bu kurala uymadan ilan edilen kadroların yargı makamlarınca iptal edilebileceğine karar verdi!
AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi kadrosuna başvuran adayla hakkında tesis edilen jüri raporlarının paylaşılmaması halinde savunma hakkının kısıtlanacağına hükmetti!
Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

https://sozlesme.a1capital.com.tr/?utm_source=memurlarnet&utm_medium=websitesi&utm_campaign=memurlarnet3031&utm_id=3031
Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

30 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede Sayıştay ve İller Bankasını kapsayan iki önemli yönetmelik değişikliği yayımlandı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?

Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?

Sıhhi izin süresi dolduktan sonra geçen hizmetler, emeklilikte neden geçerli sayılmaz?
Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur, 5400 gün hizmetten sonra istifa ederse sosyal güvenlik hakları nasıl olur?
Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Danıştay İkinci Dairesi, aday öğretmenler için öngörülen "performans değerlendirmesi" ile buna bağlı yazılı ve sözlü sınavların hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Eğitim vermeksizin işçiyi tehlikeli işte çalıştıran işveren 'taksirle ölüme' sebebiyet vermiştir.
KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamaya göre '15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini alınan KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları' ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı
HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

HİTAP'ta çıkan, 'Emeklilikte 15 yıla tabidir' uyarısı ne anlama gelmektedir?

Malulen işçi emeklisi EKPSS ile memur olduğunda ikinci defa emekli olup iki aylık alabilir mi?
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Üç Kız Kardeş 7.Bölüm Fragmanı

Üç Kız Kardeş 7.Bölüm Fragmanı

Üç Kız Kardeş 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü 5 Nisan Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Kimse bunu beklemiyordu başrol diziden ayrılıyor

Kimse bunu beklemiyordu başrol diziden ayrılıyor

TRT1'in pazar akşamlarına damga vuran dizisi Teşkilat'ta seyirciyi üzen haber geldi.