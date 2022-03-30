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Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun sözleri İKLİM zirvesine damga vurdu

Ankara'da düzenlenen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda, sanatçı Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun konuşması gündem oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Mart 2022 23:50
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Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen zirvede konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentin bu konuda da "öncü kent kimliği"ne sahip olmasını çok değerli bulduğunu söyledi.

İklim değişikliği nedeniyle alışılmışın dışında olayların yaşandığına dikkati çeken Yavaş, "Orman yangınları ve sel felaketlerindeki artış, kuraklık süresinin ve şiddetinin uzaması, deniz seviyesindeki artışlar, ekosistemdeki bozulmalar, maddi ve manevi olarak tüm yaşamımızı olumsuz etkilemektedir. Eğer bu konuda herhangi bir tedbir alınmaz ise 2050 yılına geldiğimizde yılda 23 trilyon dolarlık ekonomik kaybın oluşacağı tahmin ediliyor." uyarısında bulundu.

Yavaş, kentlerin hazırlıksız olması ve altyapı yatırımlarının, kentleşme sürecinin, planlamanın iklim krizine uygun yapılmamış olmasının ekonomik maliyetleri daha da artıracağını kaydetti.

Başkan Mansur Yavaş, Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftine "İklim Elçisi" plaketlerini de takdim etti.

- "İyi niyetimizle elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyorum"

Beren Saat, burada yaptığı konuşmada, "İklim Elçisi" olarak atanmalarından dolayı teşekkür ederek, "İyi niyetimizle elimizden gelen her şeyi yapacağımıza burada ikimiz adına söz veriyorum." dedi.

Dünyanın, iklim konusunda yangınlarla, sellerle uyarmaya çalıştığını dile getiren Saat, "Dünyanın her yerinde çocuklar her fırsatta 'geleceğimi kirletmeyin' diye seslerini duyurmaya çalışıyor ve büyükleri olarak biz göz yummaya devam edersek savaşlar sebebiyle göç etmek zorunda kalan çocuklara, iklim sebebiyle göç etmek zorunda kalan çocuklar da eklenecek." diye konuştu.

Dünya Bankasının çalışmasına göre, 2050 yılına kadar 216 milyon insanın su, gıda kıtlıkları ve aşırı hava olayları sebebiyle göç etmesinin beklendiğine dikkati çeken Beren Saat, "Kıtlık, kuraklık, eşitsizlik, ırkçılık, çocuklarımızın kaderi olmasın, berrak denizlerle çevrili bereketli Anadolu toprağının sağlıklı, umutlu Atatürk çocuklarını, zeytinleriyle besleyebildiği yarınlar için lütfen göz yummayalım." ifadelerini kullandı.

-"Bu organizasyon da umudumuzu yeşerten önemli adımlardan biri"

Kenan Doğulu da iklim krizinin çarpıcı etkilerinin her geçen gün daha sert hissedildiğine ve sınırları aşan küresel bir boyuta ulaştığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Tüm bu karanlık tabloya rağmen ben yine de her zaman umudun var olduğuna inanıyorum. Bugün burada iklim ve ekonomi otoritelerinin bir araya getirip, ekosistemi koruyarak kalkınmanın yollarını arayan bu organizasyon da umudumuzu yeşerten önemli adımlardan biri. Zirve Yürütme Kurulu ile Ankara Kent Konseyinin bizimle paylaştığı bu ödül, omuzlarımızdaki sorumluluğu artırırken, dünya ile paylaştığımız sorunun çözüm ortağı olmak adına mutluluk verici. Küreselleşen iklim krizinde tüm otoritelerle birlikte bizlerin de atabileceği birçok adımın var olduğu bilinciyle diliyorum ki bireysel davranış değişikliklerinin çarpıcı toplumsal sonuçlar yaratabileceğine inanalım. Anadolu, tüm gezegenle beraber doğası, ormanları, nehirleri, bitkileri, biyoçeşitliliği ve iklimi ile şarkıların, türkülerin, müziğin, sanatın ve tüm insanların ilham kaynağı olmaya devam etsin."

Plaketini aldıktan sonra kürsüye geri dönen Kenan Doğulu, müzik emekçilerini zor durumda bıraktığını belirterek, yetkililerden gece saat 00.00'da bitmek zorunda kalan müzik yasağının kaldırılmasını da istedi.

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