2 milyar insan WhatsApp'ta

Statista verilerinden elde edilen bilgilere göre, en popüler mesajlaşma uygulamaları belli oldu. Dünya genelindeki en çok kullanılan uygulamanın WhatsApp olduğu ve kullanıcı sayısının iki milyara ulaştığı ifade edildi.

SNAPCHAT 5'İNCİ SIRADA

İkinci sıraya yerleşen uygulama ise 1 milyar 263 milyon kullanıcı ile Wechat, üçüncü sıraya 988 milyon kullanıcı ile Facebook Messenger, dördüncü sıraya 574 milyon kullanıcı ile QQ, beşinci sıraya ise 557 milyon kullanıcı ile de Snapchat yerleşti.

Veriler 2022 yılını yansıtırken, WhatsApp'ın her yıl ara en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olduğu gözlendi. Sosyal medya ile alakalı hem online mecralar hem de geleneksel medyada 600 binden fazla haber yansıdığı tespit edildi. Sadece WhatsApp uygulamasının konuşulma sayısı ise 45 bin olarak kayıtlara geçti.