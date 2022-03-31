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Emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT'liler için yeni hesap!

Milyonlarca vatandaşın beklediği yasal düzenlemeler bir bir çıkıyor. Yılbaşında asgari ücrete yapılan tarihi zamla birlikte başlayan süreç Temmuz ayı ile birlikte önemli ölçüde tamamlanacak. Emekliler, memurlar, işçiler, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'liler için beklentiler de karşılanmış olacak.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 31 Mart 2022 08:18
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Emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT'liler için yeni hesap!

Sabah Gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre:

Mayıs ayında Meclis'e sevk edilecek 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro çalışmalarının Temmuz ayına kadar yasalaşması bekleniyor. Ancak Temmuz ayı ile birlikte gündeme gelecek çok önemli konular da bulunuyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamaları ile birçok vatandaş Temmuz ayını beklemeye başladı.

Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak, statüsünü değiştirecek devrim niteliğinde yasal düzenlemeler ve zam kararları için takvim belli olmaya başladı. Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca kişiyi ilgilendiren birçok konunun çözülmesi bekleniyor.

EMEKLİLERE TEMMUZ ZAMMI

Emekliler açısından Temmuz ayı önemli bir dönem olacak. yılın ikinci zammı bu ay verilirken öncesinde ise ikramiye ödemeleri yapılacak. Mayıs ayı ile birlikte Ramazan bayramı ikramiyesi emeklilere ödenecek. İkramiyeler geçtiğimiz yıl yapılan zamla birlikte 1.100 TL olarak ödeniyor. Toplamda ödenen ikramiye ise 2.200 TL. maaşı ne olursa olsun tüm emekliler bu parayı hesaplarında görüyor.

Bu yıl ikramiyeler için bir artış beklentisi de oluştu. Eğer zam yapılırsa 4 ayrı formül gündeme gelecek. Buna göre ya 2021 yılı enflasyon oranı, ya da yeniden değerleme oranı gündeme alınacak. Bunlar olmadığı takdirde 6 aylık enflasyon oranı kadar ya da asgari ücret zammı kadar da ikramiye artışı beklentisi bulunuyor

Yine emekliler ikramiyenin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL'ye çıkartılmasını da bekliyor. İkramiye ile ilgili gelişmeler Ramazan ayı içinde netleşecek.

Emekliler Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte yılın ikinci zammını da alacaklar. Burada ilki iki aylık gerçekleşmelere bakıldığında yüzde 20'nin üzerinde bir artış söz konusu olabilecek. Ancak yılbaşında olduğu gibi bir ek artış kararı da gelebilir.

Yılbaşında SSK ve Bağ-Kur'da en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye çıkartılmış memur emeklilerinin ise toplu sözleşme zammına 2.5 puanlık ilave yapılmıştı.

Bu artıştan memurlar da faydalanmıştı. SSKve Bağ-Kur emeklileri de ek bir artış ya da taban maaşın artırılmasını beklerken memur emeklileri için de yerden toplu sözleşme zammı olan yüzde 7 ve enflasyon farkına bir ilave yapılması beklentisini taşıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yılbaşında Temmuz ayını işaret ederek durum değerlendirmesi yapılabileceğini söylemişti. Ak Parti Grup Başkanvekili Akbaşoığlu da bu konuda çalıştıklarını söyledi.

ASGARİ ÜCRET...

Temmuz ayında bir başka beklenti ise asgari ücret ile ilgili güncelleme oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyu değerlendirecekleri yönündeki açıklamalarından sonra Mehmet Emin Akbaşoğlu da üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yılbaşında asgari ücrete tarihi bir zam olan yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış ve net olarak 2.825 liradan 4.253 liraya çıkartılmıştı. Üstelik asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı.

Asgari ücretin Temmuz'da yeniden belirlenmesi için yasal bir değişiklik yapılması gerekiyor. Buna göre yılda bir kez toplanan komisyonun ikinci kez toplanması sağlanacak. Ardından Temmuz ayında emeklilere ve memurlara yapılacak ikinci artış asgari ücretliler için de uygulanabilir.

Bilindiği gibi memur ve emekliler 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. Bu enflasyon oranının asgari ücrete uygulanması gerçekleşebilir. Ancak bu durumda ortaya 800 liranın üzerinde bir artış da çıkacak. Ancak başka formüller de uygulanabilir. Burada maliyetlerin aşağı çekilmesi noktasında SGK primlerinde indirime gidilerek bu işçilere verilebilir. Bu konudaki çalışmalarda önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.

MEMURA EK ZAM

3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarını belirlerken memurlar için de fark anlamına geliyor.

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Memur maaşlarına temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı ile ocak - haziran dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşması halinde aradaki fark oranında zam yapılacak. Ancak buna ilaveten bir refah payı ya da ilave zam da söz konusu olabilecek. Böylece yılbaşında 2.5 puanlık ilave zamma benzer bir artış da gündeme gelebilecek.

EYT KONUSU MASADA

Bütün bu çalışma takvimi ile birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili de çalışmalar devam ediyor. EYT konusunda öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi gerekiyor.

Bu yasadan kimlerin yararlanacağı böylece belli olacak. Yani 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamış sadece yaşı bekleyen sigortalılar olarak tarif edilen EYT'de farklı kurumlarda çalışanlar, primi eksik olanlar, staj sigortası olanlar gibi farklı yapıda vatandaşlar da bulunuyor.

Bütün bunların kapsam dahilinde olup olmadığının tarifi gerekecek. Ardından ne şekilde emekli olacakları, belli şartlar konulup konulmayacağı da çalışılacak.

Ancak yapılan açıklamalar bu çalışmaların 2022 yılı içinde bitirileceği yönünde. Mayıs ayında 3600 ek gösterge ve sözleşmeli konusunun Meclis'e gelmesinin ardından EYT konusunda da açıklamaların yapılması bekleniyor.

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