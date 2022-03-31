İstanbul'da Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü, çocukların devlete aidiyetini artırmak ve kamu bilincini artırmak amacıyla örnek bir projeyi hayata geçirdi. İlçe Emniyet Müdürü Murat Uzun'un koordinesiyle başlatılan "Büyük Kalplere Küçük Dokunuşlar" projesiyle ilçede öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri birbirinden güzel aktivitelerde polis abla ve ağabeyleriyle doyasıya eğleniyor. İlkokul öğrencileri akvaryum gezisiyle eşsiz sualtı yaşamını keşfe çıkıyor.

Ortaokul öğrencileri lego evreninde polis ağabey ve ablalarıyla araba tasarlayıp yarışıyor, düzenlenen bovling turnuvasıyla keyifli vakit geçiriyor. Yakından tanıma şansı yakaladıkları polislerle birlikte yemek yiyip sohbet eden çocuklar, heyecanla gelip mutlulukla çıktıkları eğlence salonlarından polis olma hayaliyle okullarına dönüyor. Projenin yürütücülüğünü yapan Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Özlem Çalış Küçük, "İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş'ın fikri temeli ve manevi desteğiyle İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Murat Uzun'un koordinesinde başlattığımız projede öğrencilerimizin büyük kalplerine dokunuyoruz. Yıl sonuna kadar 8 bin 800 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

POLİS OLMA HAYALİYLE DÖNDÜLER

Polis memuru Nagehan Sakınmaz, "Ellerinden tutup oyun parkına girdiğimizde çocukların duydukları heyecan ve gözlerindeki ışık paha biçilemez" derken, polis memuru Nurullah Yüksek de, "İlk başta bizden çekinen çocuklar, oyun oynayarak geçirdiğimiz birkaç saatin ardından polis olma hayaliyle okullarına döndüler" dedi.

BULUT YAMANDAĞ