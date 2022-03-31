Edirne'de 49 yabancı uyruklu yakalandı
Edirne'de düzensiz göçün engellenmesine yönelik polis uygulamasında 49 yabancı uyruklu yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 09:29
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele şubeleri koordinasyonunda Çavuşbey Mahallesi'nde uygulama yapıldı.
Uygulamada mahallede ikamet eden 49 yabancı uyruklu tespit edildi. Yabancı uyruklular işlemleri sonrası İl Göç İdaresine teslim edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız