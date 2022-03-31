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Mazot pahalandı, servisçi işi bıraktı çocuklar ortada kaldı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı dağ köylerinden Fesleğen'de mazot ücretlerini artması üzerine servis şoförü işi bıraktı. Köydeki 22 çocuk tam üç haftadır okula gidemiyor. Velilerden Nevin Özkan "Mazota zam geldikçe biz de servis ücretini üç kez arttırdık sonunda servis şoförü isyan etti işi bıraktı. Tam üç haftadır 22 çocuk okula gidemiyor. İlçe ve ilde muhtarımız çalmadık kapı kalmadı, çocuklarımız eğitimsiz kaldı" diye konuştu

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 31 Mart 2022 09:47
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Mazot pahalandı, servisçi işi bıraktı çocuklar ortada kaldı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı dağ köylerinden Fesleğen'de 4 km uzaklıktaki Fesleğen İlkokulu'na giden 22 çocuğu taşıyan servis şoförü 'mazot zamlandı altından kalkamıyorum' diyerek üç hafta önce işi bıraktı. 22 çocuk okula gidemeyince Fesleğen Köyü Muhtarı Erkan Kaba, İlçe Milli Eğitim, Milas Kaymakamlığı, Milas Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve valiliğe giderek sorunu anlattı, ancak üç haftadır çözüm bulunamadı.

SESİMİZİ DUYURUN DEDİLER

Çocuklarının üç haftadır eğitimden yoksun kaldığını belirten evli ve üç çocuk annesi 40 yaşındaki Nevin Özkan

"Muhtarımız çalmadık kapı bırakmadı. 4 km uzaklıktaki okula öğrencilerimizi taşıyan şoför mazota zam geldikçe ücrete zam yaptı. Biz de 10 TL olan ücreti önce 13 sonra 15TL'ye çıkarılmasını kabul ettik. Yeter ki çocuklar eğitimden kalmasın dedik. 20 TL bile vermeye hazırız.

Ancak soruna çare bulunmadı şoför işi bıraktı. Üç haftadır ilçede ilde çalmadık kapı bırakmadık. Burası dağ köyü karların çamurların içinde 6-9 yaşındaki çocukları nasıl okula götüreceğiz.

Bu çağda bir çocuk eğitimsiz kalır mı? Sesimizi duyurun diye sizi buraya çağırdık, devletimizden sesimizi duymasını bu küçücük çocukların eğitimsiz kalmamasını sağlamasını, çare bulmasını istiyoruz. Bizler cahil kaldık çocuklarımız oksun" diye konuştu.

VELİLER OLARAK HERTÜRLÜ FEDAKARLIĞA RAZIYIZ

Fesleğen Köyü meydanında toplanan çocuklar ve veliler yaşadıkları sıkıntıları SÖZCÜ'ye anlattı. Evli ve iki çocuk annesi 35 yaşındaki Selda Özdemir

"Çocuklarımızı okula göndermek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Sadece burada çaresiz bırakıldık, çocuklarımız okula gitsin diye çalmadık kapı bırakmadık. Koskoca Milas ilçesinde, Muğla'da 22 çocuğu ücreti karşılığında 4 kilometrelik okula taşıyacak aracı üç haftadır bulamadık. Bari devletimiz sesimizi duysun çocuklar okuldan eğitimden kalmasın, bu zararı nasıl telafi edeceğiz" diye konuştu.

KÖY MEYDANINDA DERS YAPIYORLAR

Okula gidemeyen çocukların köy meydanında eğitimli birkaç veli tarafından öğretmenlerinden telefonla ders alarak eğitimlerini sürdürmeye çalıştıklarını belirten evli ve 4 çocuk annesi 37 yaşındaki Lale Çelik

"Bu köyün erkekleri dışarıda çalışıyor. Zaten geçen yıl orman yangınlarından mağdur olduk. Eğitimli olsaydık bunlar başımıza gelmez derdimizi anlatırdık. Bu yüzden çocuklarımızın eğitimsiz kalmasını istemiyoruz.

Eğitimli olan birkaç veli çocuklara bir şeyler yaptırmaya çalışıyor, ancak bir öğretmen kadar olması mümkün mü? Acil olarak çocuklarımızın okula gitmesini istiyoruz. Zam her yerde var, mazota zam geldi diye çocuklar okuldan eğitimden uzak kalır mı" dedi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: BİLGİM VAR YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞACAĞIM

KAPAT [X]

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ise yaptığı açıklamada "Durumu muhtar bana anlattı. Ama o köy taşımalı sistem içinde değil. O nedenle çözümü zor. Okul müdürüyle de konuştum durum anlatıldığı gibi değilmiş, ama yine de yardımcı olmaya çalışacağım. Bazı veliler servis ücretini ödemiyormuş" diye konuştu.

Yaşar Anter

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