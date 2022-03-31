EBRD Türkiye'nin 2022 büyüme beklentisini düşürdü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin 2022 için büyüme beklentisini 1.5 puan düşürerek yüzde 2'ye indirdi. 2023 için büyüme beklentisinin ise yüzde 3.5 olduğunu açıkladı.

Faaliyette bulunduğu yaklaşık 40 ülke ekonomisi hakkında tahminlerini açıklayan EBRD, Türkiye'nin enerji ve tahıl ithalat maliyetlerinin artması nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

EBRD, Rus ve Ukrayna'dan gelecek turizm gelirlerinin azalacak olması nedeniyle ekonomi üzerindeki baskının artacağını da belirtti.

YÜZDE 3,5 BÜYÜME BEKLENTİSİ VARDI

EBRD, 2021 Kasım'da Türkiye için 2021 büyüme beklentisini yüzde 5,5'ten yüzde 9'a yükseltirken, 2022'de Türkiye ekonomisinin yüzde 3,5 büyümesini beklediklerini belirtmişti.

Türkiye'de hanehalklarının zayıf finansal durumları sebebiyle zayıflayan iç talebe karşılık ihracat kaynaklı büyümenin devam edeceğini öngördü. (REUTERS)