Erzurum ve Kars'ta 64 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşılamıyor
Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 64 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 10:41
Erzurum'da son haftalarda etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle 62 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Karayolları ekipleri de Erzurum-Tekman kara yolunda metrelerce karla mücadele ediyor. Kent merkezinden Tekman ilçesine ulaşım alternatif yol üzerinden sağlanıyor.
Kars'ta da kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız