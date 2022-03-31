Dolar günü yükselişle tamamladı
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından günü 14,68 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 18:02
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,6420
|14,6430
|14,6810
|14,6820
|Avro
|16,3400
|16,3410
|16,2740
|16,2750
|Sterlin
|19,2350
|19,3320
|19,2510
|19,3470
|İsviçre Frangı
|15,8270
|15,9060
|15,8880
|15,9680
|ANKARA
|ABD Doları
|14,6120
|14,6920
|14,6510
|14,7310
|Avro
|16,3040
|16,3840
|16,2340
|16,3140
|Sterlin
|19,1750
|19,3850
|19,1910
|19,4010