'Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı' ramazana özel mesai yapacak

- Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, ramazanda "Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı"na gelen soru sayısının artması nedeniyle illerdeki nöbetçi vaiz sayısını artırdıklarını bildirdi.

Kılıç, AA muhabirine, 2021 öncesinde fetva hattının daha çok mahalli olduğunu, bu nedenle vatandaşların hatta daha uzun süre beklediğini söyledi.

Fetva hattında iller arasındaki dağılım dengesizliğini ortadan kaldırdıklarını anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Eskiden Ankara'dan arayan bir vatandaşımız sadece Ankara'daki hocalarımızın vereceği cevapları beklerdi. 2021'den itibaren Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı'nı çağrı merkezine dönüştürdük ve Türkiye'deki bütün illerimizi bu sisteme dahil ettik. Örneğin Ankara'dan arayan bir vatandaşımız o sıra Ankara meşgulse 30 saniye kadar bekleyip önce İç Anadolu bölgesine aktarılıyor, orası da meşgulse Türkiye genelinde müsait olan ildeki vaizle görüşüp sorusunu sorabiliyor. Böylece vatandaşlarımızın sahih dini bilgiye daha hızlı ulaşmasını sağladık."

- "2021'de 689 bin 921 soruyu cevapladık"

Daha önceki sistemde hangi ile ne kadar soru sorulduğunu bilmediklerini belirten Kılıç, "Şimdi Ocak 2021'den itibaren her gün kaç soru gelmiş, hangi ilden gelmiş gibi istatistiklere ulaşabiliyoruz. 2021'de vatandaşlarımızdan gelen 689 bin 921 soruyu cevapladık. Bu yıl ocaktan itibaren ise 209 bin 713 soru geldi." bilgisini paylaştı.

Ramazanda vatandaşlardan gelen soruların iki katına çıktığını ifade eden Kılıç, "Normal zamanlarda bir günde gelen soru sayısı 2 bin-3 bin 500 arasında değişiyor. Ramazanda bu sayı günde 4-5 bine kadar çıkıyor. Bu yıl soru sayısının daha da artacağını düşünüyorum. Ramazanda nelerin orucu bozup bozmadığıyla ilgili soruların yanı sıra zekat, fitre, fidyeyle ilgili sorular çok geliyor." dedi.

- "Haftanın 7 günü 08.00-22.00 saatlerinde hizmet vereceğiz"

Fetva hattının bölgesel nöbet sistemine göre hizmet verdiğini dile getiren Kılıç, "Normal zamanlarda her il her gün nöbet tutmak zorunda değil. Nöbet tutan illerde belli sayıda hocalarımız görev yapıyor. Ramazanda soru sayısı arttığı için fetva hattında nöbetçi vaiz sayısını 2 katına, Ankara ve İstanbul gibi illerimizde ise 3 katına çıkardık. Ramazan boyunca haftanın 7 günü 08.00-22.00 saatlerinde fetva hizmetini vereceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Fetva veren vaizlerin başkanlık tarafından özellikle seçildiğini söyleyen Kılıç, "Türkiye genelinde 3 binden fazla vaizimiz var ancak sadece 800 vaizimizle fetva hizmeti veriyoruz. Uzman hocalarımız sahada vaizlerimizi denetliyor. Geçmiş kayıtlar dinleniyor, sorulara verilen cevaplar inceleniyor." şeklinde konuştu.

Fetva hattında görev yapan hocaların çoğunluğunun Dini Yüksek İhtisas kurslarını bitirdiğini vurgulayan Kılıç, çok önem taşıyan fetva hizmetini veren vaizlerin donanımlı olması gerektiğine işaret etti.

Vatandaşların camilerde vaaz ve imamlara yüz yüze soru sorabileceğini anlatan Kılıç, e-Devlet, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesi ve mobil fetva uygulamasından da soruların yazılarak gönderilebileceğini kaydetti.