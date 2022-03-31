2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden TUS VE STS sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Mart 2022 11:52
TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(31 Mart 2022)
2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınav Sonuçları Açıklandı
06 Mart 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Mart 2022 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2022-TUS (1. Dönem) Sınav Sonuçları
2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınav SonuçlarıMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız