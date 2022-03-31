Boğazına makarna takılan öğrenciyi ilk yardım eğitimi sayesinde kurtardı

Cumhuriyet İlkokulundaki olayın ardından hastaneye kaldırılan ve tedavisi sonrası taburcu edilen Suriyeli 6 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Nurettin Muhammet Eleşki, eğitimine devam ediyor.

Öğrenciyle bir araya gelen okulun müdür yardımcısı Fırat Koçan, nefessiz kalan çocuğun boğazındaki makarnayı Heimlich manevrası olarak bilinen yöntemle çıkarmasını AA muhabirine anlattı.

Koçan, o gün, Nurettin Muhammet'in rahatsızlandığı konusunda kendisine haber verildiğini söyledi.

Çocuğun nefes alamadığını öğrendiğini belirten Koçan, şunları ifade etti:

"Hemen müdahale ettim, arkadaşlara 112'yi aramalarını söyledim. Daha önce ilk yardım eğitimi aldığım için bu konuda bilgiliydim. Çocuğu kucağıma aldım, öğrencinin bayıldığını gördüm. Önce çenesini açmam gerektiğini düşündüm, çenesi kilitlenmişti. Kanca yöntemiyle çocuğun dilini yokladım, dilinin arka tarafına kaçtığını gördüm, dilini ön tarafa çektim. Daha sonra öğrenciyi kucağıma aldım ve Heimlich manevrasını uyguladım. Manevrayı uyguladıktan sonra öğrencinin boğazına kaçan makarna çıktı ve nefes almaya başladı."

- "İlk yardım eğitimi alan öğretmenlerin bunu 2-3 yıl içinde güncellemeleri gerekiyor"

Nurettin Muhammet'in şok geçirdiğini aktaran Koçan, daha önce sağlık sektöründe çalışan okulun öğretmenlerinden Özgür Deniz'i çağırıp öğrencinin şoktan çıkması için gerekeni yaptığını bildirdi.

İlk yardım müdahalesinden sonra ambulansla öğrenciyi hastaneye gönderdiklerini dile getiren Koçan, oksijen tedavisi uygulanan Nurettin Muhammet'in kendisine geldiğini belirtti.

Koçan, şunları söyledi:

"Bu müdahaleyi yapmasaydık, Allah korusun çocuğun başına kötü şeyler gelebilirdi. Biz öğretmenler sürekli öğrencilerle iç içeyiz, ilk yardımı kesinlikle bilmemiz gerekiyor. İlk yardım eğitimi alan öğretmenlerin de bunu 2-3 yıl içinde güncellemeleri gerekiyor. Soğukkanlı birisi değilim ama o an çocuğun nefessiz kalması beni çok etkiledi. Yapılması gereken her şeyi yapacağıma inandım. Çocuk iyileşti diye çok mutlu oldum. Bunu herkesin bilmesi ve gerektiğinde uygulaması gerekir diye düşünüyorum."

Nurettin Muhammet Eleşki ise yaptığı müdahaleyle nefes almasını sağlayan öğretmenine teşekkür etti.