PKK'ya müzahir TV kanalına ödül veren Mimarlar Odası'na dava açıldı

Terör örgütü PKK'ya müzahir yayın organlarından JIN TV'ye ödül veren Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun 7 üyesine "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Mimarlar Odası Ankara Şubesince 29 Eylül 2021'de "Koruma Alanında Emre Madra Basın Ödülleri" töreni yapıldı.

Programda, PKK'nın ideolojisi ve amaçları doğrultusunda Avrupa'da yayın yapan JIN TV ve programcısı Güler Yıldız Bastion'a, "Uluslararası Televizyon Haberciliği" alanında ödül verildi.

Buna ilişkin haberlerin medyada yer alması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan bilgi notu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne iletildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca talimatı üzerine TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile yönetim kurulu üyeleri Ece Yoltay, Mustafa Özgür Bayramoğlu, Muteber Osmanpaşaoğlu, Nihal Evirgen Kabal, Tuğba Arslan Konak ve Ünal Kara hakkında soruşturma açıldı.

İfadelerinde, doğa ve kültürel değerlerin korunması kapsamında haber yapan gazetecilere ödül verdiklerini belirten şüpheliler, bu ödüllerin nasıl ve kimlere verileceğini yönetim kurulu üyelerinin belirlediğini söyledi.

Ödüllerin kurumlara değil doğal ve kültürel değerlerin korunması alanında Mimarlar Odası Ankara Şubesinin yaptığı çalışmaları haberleştiren gazetecilere verildiğini anlatan şüpheliler, JIN TV'nin terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunu ilk kez ifade alma aşamasında öğrendiklerini iddia etti.

Yönetim kurulu olarak JIN TV ile irtibatları bulunmadığını, ödül alacak kişiyi yönetim kurulu üyeleri olarak belirlediklerini, Güler Yıldız Bastion ve kanal hakkında herhangi bir araştırma yapmadıklarını öne süren şüpheliler, geçmişte PKK'nın güdümünde yayın yapan herhangi bir kuruluşa ödül vermediklerini belirtti.

- "Kanal, PKK'nın amaçları doğrultusunda kuruldu"

İddianamede, söz konusu televizyon kanalının 9 Ocak 2013'te Paris'te öldürülen PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, örgüt adına lobi faaliyeti yürüten Fidan Doğan ile örgütün gençlik hareketi üyesi Leyla Şaylemez anısına kurulduğu belirtildi.

Kanalın, Almanya'da terör örgütü PKK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten Newa Kadın Vakfı tarafından 8 Mart 2018'de Arapça, Türkçe, Farsça ve Kürtçe yayına başladığı aktarılan iddianamede, terör örgütünün görüşleri doğrultusunda propaganda ve ajitasyon içerikli kadın programları yapıldığı bilgisine yer verildi.

Kanalın sözde KCK sözleşmesinin 14/1. maddesi kapsamında oluşturulan basın komitesine bağlı yayın hayatını sürdürdüğüne dikkat çekilen iddianamede, şu değerlendirme yapıldı:

"Örgütün amaçları doğrultusunda program yapan Güler Yıldız Bastion'un programına Ankara Mimarlar Odası yönetim kurulu olarak görev yaptığı anlaşılan şüphelilerin aldıkları kararla ödül vermek şeklindeki eylemlerinin 'terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterdiği, bu şekilde şüphelilerin silahlı terör örgütünün propagandası yapmak suçunu işlediklerine' dair haklarında kamu davası açmak için yeterli şüphe oluşturacak delil bulunduğu anlaşılmıştır."

Bu kapsamda söz konusu şüphelilerin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianame, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.