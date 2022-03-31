İYTE'de rekor maaş promosyonu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde 1140 akademik ve idari personeli ilgilendiren maaş promosyon ihalesi 28 Mart 2022 tarihinde Rektör Prof. Dr. Yusuf BARAN, Genel Sekreter Barış ALAMDAR, daire başkanları ve yetkili sendika olarak Eğitim İş İzmir 4 Nolu Yükseköğretim Şubesi Temsilcililerinin katılımıyla gerçekleşti.

12 bankanın katıldığı ve oldukça çekişmeli ilerleyen promosyon ihalesinde en yüksek teklif sahibi İş Bankası Urla Şubesi oldu. İş Bankası'nın 17350 TL'lik son teklifi Eğitim İş Temsilcilerinin ısrarı sonucu 17500 TL'ye tamamlandı.

İhale sonucunda 48 ay boyunca personel başına aylık 364 TL ile Türkiye rekoru kırıldı. Toplamda 17500 tl tüm persononele eşit ve tek seferde 15 Mayıs 2022'de ödenecek.

İhale sonrası yetkili sendika olarak Eğitim İş temsilcilik başkanı Cengiz DUYUK: "Kamu kurumlarında son 6 ay içerisinde yapılmış olan maaş promosyon ihalelerinden derlediğimiz veriler ışığında İYTE personelinin ortalamanın çok üzerinde ve hak ettiği promosyon rakamını yakaladığına inanıyorum. Bu süreçte veri alışverişi hususunda paydaş olarak birlikte hareket ettiğimiz rektörümüz Prof. Dr. Yusuf BARAN'a işgörenden yana tavrından dolayı teşekkürlerimi sunarım. İyte personeline hayırlı olsun." İfadelerini kullandı.