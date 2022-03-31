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Seren Serengil'e Özbekistan uyruklu yardımcısını darp davasında 6 ay hapis

Seren Serengil'in, Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada açıklanan mütalaada, "haksız tahrik altında basit yaralama" suçundan 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 13:44
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Seren Serengil'e Özbekistan uyruklu yardımcısını darp davasında 6 ay hapis

Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bir önceki celsede hakkında zorla getirme kararı verilen sanık Seren Serengil ilk kez katıldı.

Müdahil Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada ilk kez savunma yapan Serengil, müdahil Mamatova ile sözlü münakaşa yaşadıklarını ancak kendisine fiziksel şiddet veya darp eyleminde bulunmadığını savunarak, "Bu olayların hepsi birer kurgudur. Bu kişi, avukatıyla şikayette bulunup medyada beni küçük düşürmek ve karalamak amacıyla demeç vermişlerdir." dedi.

Kendisinin 43, yardımcısının ise 100 kiloya yakın biri olduğunu anlatan Serengil, hasta olduğu için fiziki olarak saldırmasının mümkün olmadığını söyledi.

Sanık Seren Serengil, olay günü evde dezenfektan firmasından görevlilerinden de bulunduğunu belirterek, "Ben bunların yanında mı böyle bir şeyde bulunmuşum veya bulundum? Hiç dayak yiyen biri tekrar benimle aynı araca biner mi? Bunların hiçbiri hayatın olağan akışına uygun değil. Kendisini bizzat benim, onun gitme isteği doğrultusunda koronadan dolayı toplu taşıma aracı da olmaması dikkate alınarak istediği noktaya bıraktığım kamera kayıtlarıyla sabittir. Bıraktığım nokta otobüslerin geçtiği yerdir ve oraya hastane yakındır. Yaralandığına ilişkin 3-4 saat sonrasında Pendik'te bir hastaneden rapor alması hiç mantıklı değildir. Evimde böyle bir olay yaşandıysa neden hiç kimseden yardım istememiş? Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum." dedi.

- Ceza verilmesi durumunda kamu yararına çalışmayı kabul etti

Mahkeme, sanık Serengil'e, suç işlediği kanaatine ulaşılması ve ceza verilmesi halinde, cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesini talep edip etmediği ve özellikle gönüllü olarak kamuya yararlı bir işte çalıştırılmayı isteyip istemediğini sordu.

Seren Serengil de hakkında verilecek cezanın seçenek yaptırımlarına çevrilmesini talep ederken kamuya yararlı işte çalıştırılmayı da kabul etti.

Sanık avukatı Oğuz Özer de suçlamaları kabul etmeyerek, müvekkiline komplo kurulduğunu öne sürdü.

- Savcı, haksız tahrik altında basit yaralama suçundan ceza istedi

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Müdahil Mamatova'nın olaydan hemen sonra müracaatta bulunduğu, doktor raporu aldığı belirtilen mütalaada, tarafsız olmadığına kanaat getirilen tanıkların beyanlarına itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.

Mütalaada, sanık Serengil'in, yanında hizmetçi olarak görev yapan müdahilin saçlarını çekme ve tekme atmak suretiyle basit bir şekilde yaraladığının anlaşıldığı ifade edilerek Serengil'in, "haksız tahrik altında basit müdahaleyle giderilebilecek kasten yaralama" suçundan 2 aydan 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Serengil, suçlamaları ve mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

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Hiçbir şeye zarar vermeyecek biri olmasına rağmen iftiraya uğradığını anlatan Serengil, "Hiçbir delil yoktur. Benim onur savaşım sürecek, ben suç işlemediğimi biliyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Ben burada sanatçı olmanın zorluklarını yaşıyorum, bu konuda önyargılar oluyor. Ama ben suç işlemediğimden eminim, beraatımı istiyorum." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.

- Koronadan dolayı çıkan tartışma

Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, müvekkilinin yanında hizmetçi olarak çalıştığı Seren Serengil hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Seren Serengil'in, haftalık izin isteyen Mamatova'ya, 'siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz, hasta mısın bize bulaştırdın kaçıyorsun?' dediği, 'işten ayrıldığını' söylemesi üzerine, 'siz hepimizi korona edeceksiniz' diyerek saldırdığı, saçından tutarak yere yatırıp tekmelemeye başladığı" ifade edilmişti.

Dilekçede ayrıca, Mamatova'nın Serengil ve aynı evde yaşayan erkek arkadaşı Mustafa Tohma tarafından araçla Beykoz Ormanı'na götürüldüğü ve tehdit edildiği de savunulmuştu.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen 5 Haziran 2020 tarihli rapora göre, müştekinin kafa derisinde mor-kırmızı lekeleri, sırt bölgesinde de 2 adet yüzeysel sıyrıkların olduğu ve müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileştirilebilecek şekilde yaralandığının tespit edildiği belirtiliyordu.

İddianamade, sanık Serengil'in "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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