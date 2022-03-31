Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Kurtulmuş: Erken seçim ya da baskın seçim yoktur!
Kurtulmuş: Erken seçim ya da baskın seçim yoktur!
Temmuz'da yapılacak maaş zammına Bakan Bilgin açıklık getirdi
Temmuz'da yapılacak maaş zammına Bakan Bilgin açıklık getirdi
'Ukrayna'nın güvenliğini temin eden garantör ülkelerden biri olabiliriz'
'Ukrayna'nın güvenliğini temin eden garantör ülkelerden biri olabiliriz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Bunun vakti Aralık'tır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Bunun vakti Aralık'tır
Konak Belediyesinde 4 çalışana rüşvetten suçüstü...Gözaltına alındılar
Konak Belediyesinde 4 çalışana rüşvetten suçüstü...Gözaltına alındılar
İYTE'de rekor maaş promosyonu
İYTE'de rekor maaş promosyonu
EPDK: Akaryakıtta tüketiciye yük olacak adımlara izin verilmeyecek
EPDK: Akaryakıtta tüketiciye yük olacak adımlara izin verilmeyecek
Bu ilimizde tüm devlet okullarına su sebili konulacak
Bu ilimizde tüm devlet okullarına su sebili konulacak
Amasya'da doktorların kavgasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Amasya'da doktorların kavgasına ilişkin soruşturma başlatıldı
'LGBT'cilik, FETÖ'cülük, Kuytul'culuk, bunlar STK adı altında geliştirilmektedir'
'LGBT'cilik, FETÖ'cülük, Kuytul'culuk, bunlar STK adı altında geliştirilmektedir'
PKK'ya müzahir TV kanalına ödül veren Mimarlar Odası'na dava açıldı
PKK'ya müzahir TV kanalına ödül veren Mimarlar Odası'na dava açıldı
MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama
MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama
'Bu milletin evlatları terörle mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecektir'
'Bu milletin evlatları terörle mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecektir'
Ayhan Bilgen'in yeni partisi için kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi
Ayhan Bilgen'in yeni partisi için kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi
İstanbul Müftüsü'nden 'teravihte hız limiti' uyarısı
İstanbul Müftüsü'nden 'teravihte hız limiti' uyarısı
Şekere yüzde 31 zam geldi
Şekere yüzde 31 zam geldi
4 kişilik aile katliamında detaylar! 10 mermi ile tek tek öldürdü
4 kişilik aile katliamında detaylar! 10 mermi ile tek tek öldürdü
Gelir vergisi beyan süresi bugün doluyor
Gelir vergisi beyan süresi bugün doluyor
İnternete büyük zam geliyor! 1 Nisan'da yürürlüğe girecek
İnternete büyük zam geliyor! 1 Nisan'da yürürlüğe girecek
Emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT'liler için yeni hesap!
Emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT'liler için yeni hesap!
Bireysel borçta takibe düşen üçe katlandı
Bireysel borçta takibe düşen üçe katlandı
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
Hollanda'da silahlı saldırı: 2 Türk vatandaşı öldürüldü
Hollanda'da silahlı saldırı: 2 Türk vatandaşı öldürüldü
4 üniversite toplamda 93 personel almak için ilana çıktı
4 üniversite toplamda 93 personel almak için ilana çıktı
Öğretim üyesini darp ettiği iddia edilen profesör konuştu
Öğretim üyesini darp ettiği iddia edilen profesör konuştu
Ramazan öncesi iki ilde ekmeğe zam
Ramazan öncesi iki ilde ekmeğe zam
Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 993 yeni vaka, 53 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 993 yeni vaka, 53 vefat
Bakan Muş'tan KDV indirimi açıklaması: En ağır yaptırımları uygulayacağız
Bakan Muş'tan KDV indirimi açıklaması: En ağır yaptırımları uygulayacağız
16 Milyon liralık vurgunu yakalayan polislere ödül
16 Milyon liralık vurgunu yakalayan polislere ödül
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 15:25
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Vahdettin Köşkü'ne gitmek üzere Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.

Çengelköy Mahallesi Güzeltepe Caddesi'nde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşla bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Kurtulmuş: Erken seçim ya da baskın seçim yoktur!
Kurtulmuş: Erken seçim ya da baskın seçim yoktur!
'Çiftçilerin tamamına elektriği en geç 2 yıl içinde ücretsiz vereceğiz'
'Çiftçilerin tamamına elektriği en geç 2 yıl içinde ücretsiz vereceğiz'
Temmuz'da yapılacak maaş zammına Bakan Bilgin açıklık getirdi
Temmuz'da yapılacak maaş zammına Bakan Bilgin açıklık getirdi
NATO'dan Türkiye'ye teşekkür
NATO'dan Türkiye'ye teşekkür
'Ukrayna'nın güvenliğini temin eden garantör ülkelerden biri olabiliriz'
'Ukrayna'nın güvenliğini temin eden garantör ülkelerden biri olabiliriz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Bunun vakti Aralık'tır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Bunun vakti Aralık'tır

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi alımlarında ek koşul-özel koşul krizi derinleşiyor!
CB, iç denetçi kadro ihdasında belirsizliği gidermeli!

CB, iç denetçi kadro ihdasında belirsizliği gidermeli!

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından kurumlara İç Denetçi kadrosu verilmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı tarafından kadro ihdası yapılmadığı için atama yapılamıyor!
Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

https://sozlesme.a1capital.com.tr/?utm_source=memurlarnet&utm_medium=websitesi&utm_campaign=memurlarnet3031&utm_id=3031
Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunda öğretim görevlileri için belirlenen zorunlu ders yükünü tamamlayamayan kişinin ilişiğinin kesilmesine dair işlemi iptal etti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi alım ilanlarında yer verilen ek koşulların YÖK onayına tabi olduğu, bu kurala uymadan ilan edilen kadroların yargı makamlarınca iptal edilebileceğine karar verdi!
AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi kadrosuna başvuran adayla hakkında tesis edilen jüri raporlarının paylaşılmaması halinde savunma hakkının kısıtlanacağına hükmetti!
Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

30 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede Sayıştay ve İller Bankasını kapsayan iki önemli yönetmelik değişikliği yayımlandı
Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?

Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?

Sıhhi izin süresi dolduktan sonra geçen hizmetler, emeklilikte neden geçerli sayılmaz?
Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur, 5400 gün hizmetten sonra istifa ederse sosyal güvenlik hakları nasıl olur?
Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Danıştay İkinci Dairesi, aday öğretmenler için öngörülen "performans değerlendirmesi" ile buna bağlı yazılı ve sözlü sınavların hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
İşte dünyanın en zeki ülkeleri!

İşte dünyanın en zeki ülkeleri!

Brain Stats tarafından IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki 30 ülke belli oldu. Türkiye'nin de girdiği listede zirvedeki ülkeler şaşırttı.