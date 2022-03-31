Hamsi kilosu 25-35 TL'den satılıyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 25-35 liradan satılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 15:16
Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:
CİNSİ
|EN DÜŞÜK(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
Hamsi
|25,00
|35,00
|Somon
|60,00
|80,00
|İstavrit
|-
|-
|Tirsi
|20,00
|25,00
|Mezgit
|20,00
35,00
|Levrek tane (deniz)
50,00
|60,00
|Çipura (çiftlik)
|55,00
|70,00
|Zargana
|-
|-
|Palamut (tane)
|15,00
|25,00
|Barbunya
|15,00
|30,00
|Kalkan
|-
|-
|Çinekop (deniz)
|30,00
|60,00
|Lüfer (tane)
|-
|-
|Kötek
|55,00
|80,00
|Levrek
|-
|-
|Alabalık
|20,00
|35,00
|Kefal
|20,00
|30,00
|Yayın
|60,00
|90,00