Elektrik borcu krizi inada bindi: Belediye, firmanın önünü kazdı

Kozlu ilçesinde dağıtım faaliyeti gösteren firma, iki aylık elektrik faturasının belediye tarafından ödenememesi üzerine ilçeye su sağlayan pompaların elektriklerini kesti. Belediye Başkanı Ali Bektaş, kesintinin kasıtlı yapıldığını, görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Yaşanan kesintinin ardından bu kez belediye, enerji firmasının ilçedeki operasyon il müdürlüğü önünde çalışma başlattı.

İl müdürlüğü binasının girişinde bir metre derinliğinde ve dört metre genişliğinde kazı çalışmasına başlayan ekipler, şaşkın bakışlar arasında çalışmalarını sürdürdü. Firma çalışanları ise binaya giriş-çıkış yapmakta zorlanırken, bir süre sonra kazılan alanın kapatılması için çalışma başlatıldı. Zabıta ekipleri bina çevresinde tedbir alarak kazı çalışmalarını yakından takip etti.