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TOGG, 12 ay içinde 1000 tane şarj istasyonu kuracak

Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, elektrikli araçların yaygınlaşmasında şarj altyapısının büyük önem taşıdığını belirterek, "Togg olarak akıllı ve hızlı şarj hizmetlerini oluşturabilmek için bir şirket kurduk ve önümüzdeki 12 ay içinde toplam 1000 tane şarj istasyonumuzu kurmak için yola çıktık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 16:17
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Karakaş, Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nda Togg Projesi'nde gelinen son noktayı ve yürütülen çalışmaları anlattı.

Dünyada otomotiv sektöründe oyunun kurallarının değiştiğine dikkati çeken Karakaş, kullanıcı beklentileri ve alışkanlıklarının değişmesi ve teknolojiyle akıllı cihazların bütünleşmesinin buna neden olduğunu söyledi.

Karakaş, böyle değişim ve dönüşümlerin olduğu dönemlerde gerçek anlamda sıçramalar yapmak gerektiğini ifade ederek, "Bunun farkında olan ülkeler de teşviklerle ülkelerindeki dönüşümü hızlandırıyor. Biz Togg olarak yolun başından itibaren hikayemizi bu çerçevede yazdık." diye konuştu.

Togg'un kullanıcı odaklı yaklaşımına değinen Karakaş, bağlantılı, otonom ve paylaşımlı elektrikli araçların son 7-8 senedir konuşulduğunu ancak Togg'un farkının teknolojisinin kullanıcı merkezli olmasının yanı sıra akıllı ve empatik bir şekilde tasarlanması olduğunu bildirdi.

Karakaş, "startup"larla çalışmanın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Günümüzün inovasyonlarının yüzde 70'i kurumsal şirketlerden geliyor. 2030'lardan sonra bütünleşen ekosistemler dünyasında inovasyonların yüzde 75'ten fazlası 'startup'lardan gelecek. Çünkü startup dünyasının yaratıcılığı ve hızı kurumsal şirketlerde yok. O yüzden bu konuyu çok önemsiyoruz."

- "DNA'mızda insan ve teknoloji var"

Aracın kaç beygir olduğunun değil, mikroişlemcisinin hızının sorulmasını tercih ettiklerini dile getiren Karakaş, "Çünkü gelecekte farkı yaratacak o. Bizim odağımız farklı bir yaklaşım ve farklı bir organizasyon gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Marka olarak DNA'larında insan ve teknoloji olduğunu vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:

"En hızlı, en verimli noktayı da şu şekilde gözlemledik, Doğu kültürünün yaratıcı, esnek, duygusal boyutunu, Batı kültürünün organizasyon planlama yeteneği ve rasyonel dünyasıyla birleştiği sürece teknoloji o zaman akıllı, empatik bir cihaza çok daha hızlı bir şekilde dönüşebiliyor. O nedenle kullanıcılarımıza hizmet edecek akıllı cihazların tasarımını bu boyutta ve sürdürülebilir bir iyileştirme sağlayacak boyutta tasarlıyoruz."

Bu konuda hızlı hareket etmenin de önemli olduğunu söyleyen Karakaş, bir fırsat penceresi olarak bakıldığında yeni nesil araçların, akıllı cihazların ve mobilize ekosisteminin kurulumunun 2023'ten itibaren yavaşlayacağını o nedenle hızla hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

- "Avrupa'nın en temiz boyahanesi"

Karakaş, Togg'un navigasyon, oyun sistemi ve dış dünyaya bağlantılarını organize edecek bilgisayarını kendilerinin tasarladıklarını ifade etti.

Togg'un fabrikasına da değinen Karakaş, tesiste karbon ayak izinin düşürülmesini de ön planda tuttuklarını dile getirdi.

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Karakaş, fabrikadaki boyahanenin Avrupa'nın en temiz boyahanesi olduğuna dikkati çekerek, "Uçucu organik bileşenlerin seviyesine baktığımızda Avrupa normlarının 7'de, Türkiye normlarının 9'da birindeyiz. Bunu gerçek anlamda sürdürülebilirliğe inandığımız ve gelecekte kazanacağı öneme inandığımız içine yapıyoruz." dedi.

Ortak girişim kurdukları batarya ortaklarının dünyada karbon nötr hücreye sahip olduğuna dikkati çeken Karakaş, EKO İKLİM gibi zirvelerle toplumun elektrikli araçları kullanmaya özendirilmesi gerektiğini bildirdi. Karakaş, şöyle devam etti:

"Şarj altyapısının uygun olması da bunu özendirecek bir konu. Bu kapsamda ülkemizde de ciddi adımlar atılıyor. Biz de Togg olarak akıllı ve hızlı şarj hizmetlerini oluşturabilmek için bir şirket kurduk ve önümüzdeki 12 ay içinde toplam 1000 tane şarj istasyonumuzu kurmak için yola çıktık."

- Şarj istasyonlarına yönelik hesaplar yapıldı

Konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularını da yanıtlayan Karakaş, şarj altyapısına yönelik soru üzerine şunları söyledi:

"Bu konuda 20'den fazla ülkeyi kıyasladık. Yaptığımız hesaplarda elektrikli araçların ülkenin elektrik tüketimindeki yeri yüzde 5'lerin altında. Herkes aynı anda benzin doldurmak istediğinde olacak sıkıntılar gibi, herkes aynı anda şarj etmek istediğinde de sıkıntı olabilir. Bunun yayılımını planlamak, rezervasyon sistemleriyle belirli saatlerde şarjı özendirerek yaymak mümkün."

Karataş, şarj istasyonlarına ilişkin planlamalara da değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Nerelerde şarj istasyonu olabilir? Ülkemizin bir ucundan bir ucuna ulaşmak istesek kendimizi ne zaman rahat hissederiz? Geldiğimiz noktada trafiği yoğun olan bölgelerde her 25 kilometrekarede hızlı şarj istasyonu olursa daha az yoğun olan bölgelerde de 50 kilometrekarede bir olursa. Hesabımızı yaptığımız zaman ortaya çıkan rakam devasa büyük rakamlar değil. Oradan da cesareti alarak kendimiz akıllı şarj sistemleri şirketini kurduk."

Togg'un yerlilik oranına yönelik soru üzerine de Karakaş, yüzde 51 ile başlanacağını, bir sonraki modelde de yüzde 68'e çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

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