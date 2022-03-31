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Putin: Rubleyle ödeme yapılmazsa gaz sözleşmeleri durdurulacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "dost olmayan" ülkelerin Rus gazına rubleyle ödeme yapmalarına ilişkin ilgili kararnameyi imzaladığını belirterek, "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 16:22
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Putin: Rubleyle ödeme yapılmazsa gaz sözleşmeleri durdurulacak

Putin, başkent Moskova'da havacılık sektörü yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, yaptırımlar ve Rusya'nın enerjide attığı karşı adımları anlattı.

Rusya'nın doğal gaz ihracatında rubleyle ödeme sistemine geçmesiyle ilgili adım attığına işaret eden Putin, "Bugün Rus gazının dost olmayan ülkelerle ticaretinde kuralları belirleyen kararnameyi imzaladım. Rus gazını satın alabilmek için Rus bankalarında ruble hesabı açmaları gerekiyor. Bu hesaplar, 1 Nisan'dan itibaren sevk edilen gazın ödemesi için kullanılacak." diye konuştu.

Putin, söz konusu ödemelerin yapılmaması halinde doğal gaz sevkiyatının duracağını aktararak, "Ödemeler yapılmazsa bunu tüm sonuçlarıyla birlikte alıcılar açısından bir temerrüt olarak kabul edeceğiz. Kimse bize bedava bir şey satmıyor ve biz de hayır işi yapmayacağız. Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak." dedi.

Batılı ülkelerin finansal sistemi bir silah gibi kullandığını belirten Putin, "Avrupalı tüketicilere kaynaklarımızı sağladık ve bize avro olarak ödeme yaptılar, sonra bu kaynaklarımızı dondurdular. Bu bağlamda, Avrupa'ya gazın bir kısmını ücretsiz olarak teslim etmiş olduk. Bu elbette devam edemez." ifadelerini kullandı.

- Avrupa'ya yeni bir göç dalgası uyarısı

Putin, Rus gazının rubleyle sevk edilmesinin, Rusya'nın mali ve ekonomik bağımsızlığını güçlendireceğini ifade ederek, "Uzun bir plan çerçevesinde bu yönde ilerlemeye devam edeceğiz. Güvenilir ortaklarla dış ticarette ulusal para birimlerini daha fazla kullanacağız." dedi.

Avrupa'da bazı siyasilerin, "denizaşırı sahiplerine" verdikleri değeri kendi vatandaşlarına vermediklerini kaydeden Putin, "İnsanlar daha az yemeye, ısınmadan tasarruf etmek için daha sıcak giyinmeye, seyahat etmeyi reddetmeye zorlanıyor. Gıda krizini, her şeyden önce Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere başka bir göç dalgası izleyecektir." dedi.

ABD'nin, kendi yarattığı sorunları tekrar çözmeye çalışacağını ifade eden Putin, "Enflasyon önde gelen Avrupa ekonomilerinde ve ABD'de rekor kırıyor. Bir yandan da ekonomi politikasındaki hatalarını bize yüklemeye çalışıyorlar, hep suçlayacak birilerini arıyorlar." diye konuştu.

- "ABD, Avrupa'yı pahalı LNG tüketimine geçirmek için her yolu deniyor"

Putin, ABD'nin mevcut küresel istikrarsızlıktan faydalanmaya çalışacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Küresel pazarlar düşüyor, ABD savunma sanayi sektörlerindeki şirketlerin hisseleri ise değer kazanıyor. Sermaye ABD'ye akıyor ve dünyanın diğer bölgelerini kaynaklardan mahrum bırakıyor. ABD, Avrupa'yı pahalı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tüketimine geçirmek için her yolu deniyor. Avrupa sanayisi zarar görecek ve milyonlarca kişi işsiz kalacak, hayat standartları düşecek."

Rusya'nın yıllardır yaptırım altında olduğuna işaret eden Putin, son uygulanan yaptırımların da uzun süredir hazırlandığını ve her koşulda Rusya'ya karşı uygulanacağını savundu.

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