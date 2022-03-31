Rusya heyeti, Adana'da yaş sebze ve meyve tesislerinde

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus heyeti kentteki bazı yaş sebze ve meyve işleme firmalarını gezdi.

Yapılan çalışmalarla ilgili firma yetkililerinden bilgi alan heyet, daha sonra Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana'dan yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında Rusya'nın önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

İhracatın sorunsuz olması için üretimden paketlemeye kadar her aşamada önemli denetimler yapıldığını ifade eden Tekin, heyetin iki gündür kentte narenciye üretim sahaları ve paketleme tesislerinde temaslarda bulunduğunu kaydetti.