Merakı pahalıya patladı: Hem motosikletinden oldu hem de ceza yedi

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde, servis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazanın ardından motosikletiyle olay yerine gelen ve kaza sonrası yaşananları takip eden bir vatandaş, bu merakının bedelini ağır ödedi.

Trafik ekipleri, plakası olmayan motosikleti sorguladığında motosikletin hurdaya ayrılmış olduğunu, trafikten çekildiğini belirledi.

Trafik ekipleri motosikleti bağlayarak Yediemin Otoparkına çekerken, motosiklet sürücüsü Mehmet Ali K'ya da sürücü belgesi olmaması, kask takmaması ve hurda araçla trafiğe çıkması nedeniyle 5 bin 600 TL para cezası kesildi.

Önce motosikletinin park halinde olduğunu, uygulamada yakalanmadığı için ceza yazılamayacağını, sonra motosikletine binerek değil, iterek geldiğini iddia eden Mehmet Ali K, trafik ekiplerinin kararlılığı karşısında ceza yazmamaları için dil dökmeye başladı. Polise, "Bu defa görmezden gelin" diye dil döken motosiklet sürücüsü, ceza yemekten kurtulamadı.