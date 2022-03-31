Motokuryeye çarptılar, paraları alıp kaçtılar: 1 milyon TL'lik gasp kamerada

Seyitnizam Mahallesi'ndeki döviz bürosunda çalışan motosikletli kurye, Kapalıçarşı'da bozdurduğu 60 bin avro karşılığındaki yaklaşık 1 milyon lirayı döviz bürosuna geri götürmek üzere yola çıktı.

Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi'nde seyir halindeki kuryeye yabancı plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Otomobilden inen 3 şüpheli, darbettikleri sürücünün taşıdığı parayı aldıktan sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ayağı kırılan kuryeyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

- Gasp anı güvenlik kamerasında

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin kuryeye çarpması, motosikletin kaldırımdaki bariyerleri devirmesi, araçtan inen 3 kişinin motosiklet sürücüsünü darbetmesi yer alıyor.

Şüphelilerin bindiği otomobili akaryakıt istasyonu çalışanının da tekmelediği görülüyor.