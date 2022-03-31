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Bakan Varank: Tüm sorunların üstesinden biz geliriz çünkü biz dert sahibiyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İnanın tüm sorunların üstesinden gelecek olan yine bizleriz çünkü biz dert sahibiyiz. Bu ülkeye karşı sorumluluklarımızı biliyoruz, bu çerçevede sektörlerin üzerindeki yükü hafifletmek için reformlar yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 17:55
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Bakan Varank: Tüm sorunların üstesinden biz geliriz çünkü biz dert sahibiyiz

Bakan Varank, Isparta'da Kültür Merkezi'nde düzenlenen Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) Antalya, Burdur ve Isparta'ya kazandırdığı 77 milyon bütçeye sahip 33 projenin açılış töreninde, bakanlık olarak yatırım ve üretim öncülüğünde Türkiye'yi kalkındırmak için gayretle çalıştıklarını söyledi.

Kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör firmaları öncülüğünde yürütülen bu projelerin her birinin bölgenin gelişip kalkınmasına katkı sunacağını anlatan Varank, projelerin şehirlerin potansiyelini açığa çıkarırken, ekonominin gücüne güç katacağını vurguladı.

Ülkelerin kalkınmasının, geliştirdiği doğru ekonomik stratejilerle mümkün hale geldiğini ifade eden Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" anlayışıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olmak üzere dört ayak üzerine kurdukları strateji çerçevesinde atılımlar yaptıklarını dile getirdi.

Varank, Bakanlık olarak her bölgeyi kendi öz potansiyeline ve yeteneğine göre değerlendirdiklerini ve ona göre planlamaları hayata geçirdiklerini anlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"26 kalkınma ajansımızla bölgelerimizin kabiliyetlerini araştırıyor, her biri için özel programlar geliştiriyoruz. Antalya, Burdur ve Isparta özelinde de turizm, tarım, tıbbi ve aromatik bitkiler alanlarındaki potansiyeli görüp planlamalarımızı da ağırlıklı olarak bu alanlara yoğunlaştırdık. Bölge 2 bin 152 konaklama tesisi, 695 bin yatak kapasitesiyle Türkiye'de turizmin başkenti konumunda. Bu kapasite sayesinde pandemiye rağmen 9 milyona yaklaşan yabancı turist sayısıyla ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor ama biz biliyoruz ki bölgenin gerçek potansiyeli bunun çok daha üzerinde. Bu rakamların da üstüne çıkmakta kararlıyız. Bunun için turizmi kıyıdan iç kesimlere genişleterek dört mevsime ve tüm bölgeye yayma niyetindeyiz."

- "Bölge geniş bir turizm yelpazesine sahip"

Bakan Varank, bölgenin yayla turizminden kültürel turizme kadar çok geniş bir yelpazeye sahip olduğuna dikkati çekerek, bir yandan gül ve lavantaya dayalı ekoturizme imkan sağlarken, diğer yandan Salda Gölü ve Melikler Yaylası gibi yerlerle astroturizme olanak sunduğunu aktardı.

Bu potansiyeli tam anlamıyla harekete geçirmek için kalkınma ajansıyla 2020-2023 ekoturizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı'nı hazırladıklarını hatırlatan Varank, "Program kapsamında turizm sektörüne yenilik katacak ve bölgemizin rekabet gücüne katkı yapacak yaklaşık 100 projeyi tamamladık." dedi.

Varank, 2016'da ajansın katkısıyla Lavanta Kokulu Köy Projesi'nin hayata geçtiğini ve yılda 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan bu köy ile Isparta'nın kırsal turizmde önemli bir avantaj yakaladığına işaret etti.

Bugün açılışını yaptıkları projeyle de Isparta'nın turizm gelirlerinin artmasına katkı sağlayacaklarını ifade eden Varank, şöyle devam etti:

"Davraz Kış Sporları Merkezi'nin altyapısını iyileştirdik. Bu sayede kayak sporuyla ilgilenenlerin daha nitelikli ve keyifli zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Bölgemizdeki ikinci ana taşıyıcı sektör olarak da tarım ön plana çıkıyor. Burada yetişen yaş sebze ve meyve tüm Türkiye'yi besliyor desek yeridir ama buradaki bir diğer büyük potansiyel tıbbi ve aromatik bitkiler. Batı Akdeniz bölgemiz, Türkiye'deki gül üretiminin yüzde 95'ini, rezene üretimininse yüzde 89'unu karşılıyor. Lavantanın, anasonun ve adaçayının da üretimi düşünüldüğünde bölge ve ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğu aşikar."

Varank, bu tür bitkisel ürünlerin üretimini geliştirmek amacıyla Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Dayalı Üretimin Artırılması Sonuç Odaklı Programı'nı ortaya koyduklarını anlattı.

Programlarla bölgedeki tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda güçlü bir bilgi altyapısı oluşturduklarına değinen Varank, bu alanda AR-GE ve ürün kalitesini geliştirici faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Yaptıkları yatırımlar neticesinde ekonomik büyümenin rekorlarla devam ettiğini aktaran Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

KAPAT [X]

"Ancak biz bunları anlatırken tabii ki milletimizin yaşadığı sıkıntıları da görmezden gelmiyoruz. Eksikliklerimizi biliyor, bunları kapatmak için daha çok çalışıyoruz. İnanın tüm sorunların üstesinden gelecek olan yine bizleriz. Çünkü biz dert sahibiyiz. Bu ülkeye karşı sorumluluklarımızı biliyoruz. Bu çerçevede sektörlerin üzerindeki yükü hafifletmek için reformlar yapmaya devam ediyoruz. İlk etapta gıda sektöründeki KDV'yi yüzde 1'e düşürdük. Turizm sektörünü de içine alacak şekilde yeme-içme hizmetlerindeki KDV oranını yüzde 8'e çektik. Son olarak yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlerin KDV istisnası yöntemini, turizm yatırımlarını da dahil ederek kolaylaştırdık. Yeni yöntemle imalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine, KDV ödemeyecek."

Yatırımcıların ve üreticilerin önünü daha fazla açtıklarını belirten Varank, olumlu sonuçları vatandaşların hayatına hızlı bir şekilde yansıyacak adımlarla büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerlediklerini dile getirdi.

- Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileri

Salgının tetiklediği dünyadaki ekonomik krizin, Rusya-Ukrayna savaşı ile daha da derinleşmiş olabileceğini ifade eden Varank, "Türkiye yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejiyle bu krizi fırsatlara çevirecek kabiliyetlere sahip. Herkes Türkiye'nin hem bölgede hem de dünyada bu kriz atmosferini nasıl yönettiğini görüyor." dedi.

Varank, Türkiye'nin bu süreçten de güçlenerek çıkacağına belirterek, "Yeter ki bir olalım, beraber olalım, hep birlikte ülkemize sahip çıkalım, sizler yatırım yapmaya devam edin. Bizlerle istişare halinde bütün desteklerimizden faydalanmaya devam edin. Allah'ın izniyle bu ülkeyi çok daha güzel günler bekliyor." ifadelerini kullandı.

BAKA'nın bölgedeki işletmelerin imalat, tasarım, test ve pazarlama yeteneklerini geliştirmek amacıyla 30 milyon liralık faizsiz kredi desteği verdiğini kaydeden Varank, bu desteğin başvurularının 10 Nisan'a kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Varank ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından projelerin açılışını gerçekleştirdi.

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