İkna çalışması sonucu PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 18:18
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
2014'te terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylelikle, bu yıl içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 21'e yükseldi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız