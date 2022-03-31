Bakan Bilgin: Asgari ücret artışı gündemimizde yok
Bakan Bilgin: Asgari ücret artışı gündemimizde yok
Teklif kabul edildi: Seçim barajı yüzde 7'ye indi
Teklif kabul edildi: Seçim barajı yüzde 7'ye indi
Ankara Adliyesinde 'cıva' hareketliliği
Ankara Adliyesinde 'cıva' hareketliliği
Muhtar maaşlarını artıran teklif Komisyonda kabul edildi
Muhtar maaşlarını artıran teklif Komisyonda kabul edildi
Erdoğan'dan manda yoğurtlu tarifine gelen yorumlara yanıt
Erdoğan'dan manda yoğurtlu tarifine gelen yorumlara yanıt
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Bakan Koca: Takım elbise ve kravat artık iyi hal indirimi nedeni olmayacak
Bakan Koca: Takım elbise ve kravat artık iyi hal indirimi nedeni olmayacak
TBMM'de asgari ücret gündeme oturdu
TBMM'de asgari ücret gündeme oturdu
Bu belediyede sosyal denge tazminatı yüzde 100 artırıldı
Bu belediyede sosyal denge tazminatı yüzde 100 artırıldı
Elektrik borcu krizi inada bindi: Belediye, firmanın önünü kazdı
Elektrik borcu krizi inada bindi: Belediye, firmanın önünü kazdı
YDS/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
YDS/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
'İngiltere'nin çöpü Adana'ya geldi' iddialarına Bakan Kurum'dan açıklama
'İngiltere'nin çöpü Adana'ya geldi' iddialarına Bakan Kurum'dan açıklama
Kurtulmuş: Erken seçim ya da baskın seçim yoktur!
Kurtulmuş: Erken seçim ya da baskın seçim yoktur!
Temmuz'da yapılacak maaş zammına Bakan Bilgin açıklık getirdi
Temmuz'da yapılacak maaş zammına Bakan Bilgin açıklık getirdi
'Ukrayna'nın güvenliğini temin eden garantör ülkelerden biri olabiliriz'
'Ukrayna'nın güvenliğini temin eden garantör ülkelerden biri olabiliriz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Bunun vakti Aralık'tır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Bunun vakti Aralık'tır
Konak Belediyesinde 4 çalışana rüşvetten suçüstü...Gözaltına alındılar
Konak Belediyesinde 4 çalışana rüşvetten suçüstü...Gözaltına alındılar
İYTE'de rekor maaş promosyonu
İYTE'de rekor maaş promosyonu
EPDK: Akaryakıtta tüketiciye yük olacak adımlara izin verilmeyecek
EPDK: Akaryakıtta tüketiciye yük olacak adımlara izin verilmeyecek
Bu ilimizde tüm devlet okullarına su sebili konulacak
Bu ilimizde tüm devlet okullarına su sebili konulacak
Amasya'da doktorların kavgasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Amasya'da doktorların kavgasına ilişkin soruşturma başlatıldı
'LGBT'cilik, FETÖ'cülük, Kuytul'culuk, bunlar STK adı altında geliştirilmektedir'
'LGBT'cilik, FETÖ'cülük, Kuytul'culuk, bunlar STK adı altında geliştirilmektedir'
PKK'ya müzahir TV kanalına ödül veren Mimarlar Odası'na dava açıldı
PKK'ya müzahir TV kanalına ödül veren Mimarlar Odası'na dava açıldı
MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama
MEB'den ödül verilmesindeki kotaya dair önemli açıklama
'Bu milletin evlatları terörle mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecektir'
'Bu milletin evlatları terörle mücadeleye kararlı bir şekilde devam edecektir'
Ayhan Bilgen'in yeni partisi için kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi
Ayhan Bilgen'in yeni partisi için kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi
İstanbul Müftüsü'nden 'teravihte hız limiti' uyarısı
İstanbul Müftüsü'nden 'teravihte hız limiti' uyarısı
Şekere yüzde 31 zam geldi
Şekere yüzde 31 zam geldi
4 kişilik aile katliamında detaylar! 10 mermi ile tek tek öldürdü
4 kişilik aile katliamında detaylar! 10 mermi ile tek tek öldürdü
Gelir vergisi beyan süresi bugün doluyor
Gelir vergisi beyan süresi bugün doluyor
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Teklif kabul edildi: Seçim barajı yüzde 7'ye indi

Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de içeren seçim kanunu teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

Kaynak : DHA
Eklenme : 31 Mart 2022 20:43
Yazdır
[X] Videoyu Kapat
AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indirilecek.

İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

İttifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel D'Hondt uygulaması ile belirlenecek.

Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içerisinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmamışsa seçime katılma yeterliliğini kaybedecek. Salt TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.

Görme engelli seçmenlerin oyun gizliliği esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine imkan sağlanacak. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu (YSK), görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon sağlayacak.

- Seçim kurulunun belirlenmesi

İl seçim kurulu, bir başkan, iki asıl üye ile iki yedek üyeden oluşacak.

İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek. Ad çekmede ilk çıkan hakim başkan, sonraki iki hakim asıl ve son çıkan iki hakim yedek üye olarak belirlenecek. Ad çekmeye katılacak hakim sayısının beşten az olması durumunda, bu hakimler arasında ad çekme işlemi yapıldıktan sonra eksik kalan asıl ve yedek üyeler, en kıdemli hakimden başlayarak belirlenecek.

Ad çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise başkan ve asıl üyeler ile yedek üyeler en kıdemli hakimden başlayarak belirlenecek. Bu suretle kurulan il seçim kurulu iki yıl süre ile görev yapacak.

Kıdemin belirlenmesinde kınama veya daha ağır disiplin cezası almış olanlar diğerlerinden daha az kıdemli sayılacak.

İl seçim kurulu başkanlığının boşalması halinde asıl ve yedek üyelerden en kıdemli hakim il seçim kuruluna başkanlık edecek.

İlçelerde, ilçede görev yapan kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, merkez ilçelerde ise aynı nitelikleri taşıyan hakimler arasından adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle belirlenen hakim, kurulun başkanı olacak.

Ad çekmeye katılacak hakimin bulunmaması durumunda ise en kıdemli hakim kurulun başkanı olacak.

- 3 ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme

KAPAT [X]

Sandık kuruluna üye bildirme hakkı olan bir parti, oluru olmadan başka bir parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremeyecek.

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde, yerleşim yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden 3 ay önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılacak.

Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hakkından yoksun bırakılmayacak. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenlerin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres bilgileri esas alınacak.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde bir seçim çevresinden diğerine yapılan seçmen nakil istemleri hakkında, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından itiraz üzerine veya nakil isteminin şüpheli bir girişim olduğu kanaatine varılması üzerine, resen yapılacak araştırma ve inceleme neticesinde, nakil isteminin kabul edilmemesi halinde, seçmen kaydı dondurulamayacak ve bir önce kayıtlı olduğu adreste seçmen kaydı devam edecek.

İl seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde yapılan değişikliklere göre yeniden belirlenecek. Bu şekilde belirlenen başkan ve üyeler, önceki başkan ve üyelerin görev süresini tamamlayacak.

Yasayla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne paralel olarak Seçim Kanunu'ndaki "Başbakan" ibaresi kanundan çıkarılacak.

- Görüşmelerden

AK Parti, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin; seçilen muhtarın, seçilme yeterliliğine sahip olduğunu 10 gün içinde belgelendirmesini düzenleyen maddenin metinden çıkarılmasına ilişkin ayrı ayrı verdikleri önergeler birleştirilerek görüşüldü.

Önerge üzerinde söz olan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Göz bebeğimiz olan muhtarlarımızla ilgili daha kapsamlı bir çalışma yapmak için bu maddeyi geri çekiyoruz." dedi.

Önergelerin kabul edilmesinin ardından söz konusu madde metinden çıkarıldı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından birleşimi 5 Nisan salı günü toplanmak üzere kapattı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Muhtar maaşlarını artıran teklif Komisyonda kabul edildi
Muhtar maaşlarını artıran teklif Komisyonda kabul edildi
TBMM'de asgari ücret gündeme oturdu
TBMM'de asgari ücret gündeme oturdu
İyi hal indirimine 'Bergen' örneği
İyi hal indirimine 'Bergen' örneği
Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Spor kanunu teklifi komisyondan geçti
Spor kanunu teklifi komisyondan geçti
'Vergi ve ekonomi paketi'nin 21 maddesi kabul edildi
'Vergi ve ekonomi paketi'nin 21 maddesi kabul edildi

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi ilanlarında ek koşul nedir? özel koşul nedir?

Öğretim üyesi alımlarında ek koşul-özel koşul krizi derinleşiyor!
CB, iç denetçi kadro ihdasında belirsizliği gidermeli!

CB, iç denetçi kadro ihdasında belirsizliği gidermeli!

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından kurumlara İç Denetçi kadrosu verilmesine rağmen Cumhurbaşkanlığı tarafından kadro ihdası yapılmadığı için atama yapılamıyor!
Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

https://sozlesme.a1capital.com.tr/?utm_source=memurlarnet&utm_medium=websitesi&utm_campaign=memurlarnet3031&utm_id=3031
Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunda öğretim görevlileri için belirlenen zorunlu ders yükünü tamamlayamayan kişinin ilişiğinin kesilmesine dair işlemi iptal etti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi alım ilanlarında yer verilen ek koşulların YÖK onayına tabi olduğu, bu kurala uymadan ilan edilen kadroların yargı makamlarınca iptal edilebileceğine karar verdi!
AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi kadrosuna başvuran adayla hakkında tesis edilen jüri raporlarının paylaşılmaması halinde savunma hakkının kısıtlanacağına hükmetti!
Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

30 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede Sayıştay ve İller Bankasını kapsayan iki önemli yönetmelik değişikliği yayımlandı
Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?

Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?

Sıhhi izin süresi dolduktan sonra geçen hizmetler, emeklilikte neden geçerli sayılmaz?
Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur, 5400 gün hizmetten sonra istifa ederse sosyal güvenlik hakları nasıl olur?
Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Danıştay İkinci Dairesi, aday öğretmenler için öngörülen "performans değerlendirmesi" ile buna bağlı yazılı ve sözlü sınavların hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 206 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 Nisan 2022.
Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı

Kara Tahta 2.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kara Tahta dizisinin yeni bölümü 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kastamonu Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak

Kastamonu Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak

Kastamonu Üniversitesi 47 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 22
İşte dünyanın en zeki ülkeleri!

İşte dünyanın en zeki ülkeleri!

Brain Stats tarafından IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki 30 ülke belli oldu. Türkiye'nin de girdiği listede zirvedeki ülkeler şaşırttı.