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Oto kiralama sitelerini taklit eden şebekeye operasyon

Araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye İzmir merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 216 kişiyi dolandırıp, yaklaşık 300 bin lira haksız kazanç sağlama suçundan gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 31 Mart 2022 21:27
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Oto kiralama sitelerini taklit eden şebekeye operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Bilecik ve Artvin ilçelerinde yürütülen soruşturmada, Türkiye'de faaliyet gösteren kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin gerçeklerinden ayırt edilmesi zor olacak şekilde sahte araç kiralama sitelerini hazırlattığı tespit edilen çeteyi belirledi. Şüphelilerin sayfa üzerine iletişim bilgilerini ekledikleri, araç kiralamak isteyen vatandaşların sahte sitelerde yer alan iletişim numaraları ile irtibata geçtikleri ve araç kiralamak üzere şüpheliler ile anlaştıkları, sonrasında da kendilerine verilen IBAN numaralarına araç kiralama ve depozito ücretlerini göndermelerine rağmen kiraladıkları araçların adreslerine gönderilmediği ve şüphelilerin bu yöntem dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

4 ilde düğmeye basıldı, 7 şüpheli yakalandı

Soruşturma sonucunda ekipler, İzmir, İstanbul, Bilecik ve Artvin'de 29 Mart tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlerken, operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan banka hesaplarına el konulurken, suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

226 kişiyi 300 bin lira dolandırmışlar

Öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturmada, şüpheli şahısların İzmir'de 16 kişiyi, ülke genelinde ise toplam 200 kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 300 bin lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

7 şüpheliden 1'i tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken 6 şüpheliye ise kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi verildi.

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