ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı: Tasarlayamayacağımız hiçbir şey yok

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bağımsız Savunma Sanayi Yolunda: ASELSAN" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Karataş, kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

ASELSAN'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) her türlü elektronik cihaz ve sistem ihtiyacını karşılayarak dışa bağımlılığı azaltmak üzere kurulduğunu aktaran Karataş, bunun sürdürülebilir hale getirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Kurumda yaklaşık 9 bin 600 personel çalıştığını, bunların yüzde 60'ını mühendislerin oluşturduğunu dile getiren Karataş, geçen yıl 2,3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Karataş, birçok ürünü ihraç ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bayraktar'ın CATS denilen görüş sistemleri var. Kanada'dan alıyorlardı, ambargo konunca kendimiz geliştirdik. Ambargoları çok seviyoruz, onu da yerlileştirdik. Bunları sizin çocuklarınızla, kardeşlerinizle yaptık. Allah'a şükür şu anda tasarlayamayacağımız hiçbir şey yok. Sadece ekonomik boyutuna bakmamız gerekiyor, değer mi değmez mi diye. İhtiyacımız varsa ve hayatiyse kesinlikle kendimiz yapıyoruz."

- "Savunma sanayi milli ve yerli olmak zorunda"

Ambargolardan Türkiye'nin etkilenmediğini vurgulayan Karataş, "Sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin değil, tüm dost ülkelerin ihtiyacını karşılayabilecek hem bilgi birikimimiz hem kapasitemiz hem de üretimimiz var. Geçmişte savunma sanayimiz ihmal edilmiş, çivi yapamaz hale dönüşmüş. Halkın hafızasından bunun silinmemesi lazım. Savunma sanayi milli ve yerli olmak zorunda, ihmal edilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Karataş, ASELSAN'ın Ar-Ge faaliyetine geçen yıl 500 milyon dolarlık bütçe ayırdığını belirterek, teknolojiyi geliştirmek için gençlerin çok çalışması ve kendilerini iyi yetiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Konuşmasının ardından soruları da cevaplayan Karataş'a hediye takdim edildi.