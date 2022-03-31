Meclis'ten geçti! Erdoğan'a bir yetki daha verildi

Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve katma değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde kararname Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Telifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

ERDOĞAN'A YETKİ VERİLDİ

Seyahat acentalarının birliğe ödeyecekleri yıllık aidatın belirlenmesinde Cumhurbaşkanına yetki veriyor.

Yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde istisnadan faydalanılamayacağına ilişkin düzenlemede değişiklik yapılıyor.

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmesine imkan veren düzenleme, istisna uygulamasına çevrilmekte ve süresi 31/12/2025 tarihine uzatılmakta olup, ayrıca madde kapsamına turizme yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri de alınmaktadır.