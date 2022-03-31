Doğalgaza zam: Konutta yüzde 35, sanayide yüzde 50

Sahurda bunları tüketin! Tok tutan yiyecekler...

Sahurda tüketilen bazı besinler oruç süresinde daha dinç kalmanızı sağlar. Ayrıca uzun süre alınmayan besinlerden ötürü azalma ihtimali olan vitamin ve mineralleri de dengeler. Uzmanlar mide ve bağırsakları yormayan besinlerle dolu bir sofra kurulmasını tavsiye eder. Sahurda mutlaka tüketilmesi gereken besinler nelerdir?