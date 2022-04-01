Zelenski 2 Ukraynalı generali 'hain' oldukları gerekçesiyle görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dün günü yaptığı açıklamada, ülkesinin en üst düzey güvenlik yetkililerinden ikisinin "hain" oldukları gerekçesiyle generallik rütbelerinden ihraç edildiğini duyurdu.

"HAİNLER CEZALANDIRILACAK"

Ukrayna'da, Rusya için çalışan askerler ve istihbarat görevlilerinin bulunduğunu ima eden Zelenskiy, "Her zaman olduğu gibi hiç düşünmeden kahramanlarımızın ödüllendirildiği bir kararnameyi imzaladım. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndaki 136. Askere teşekkür ederim." diye konuştu

Zelenski "Bugün zor bir karar daha alındı. Anti-kahramanlar hakkında başka bir karar verildi. Şimdi tüm hainlerle uğraşacak zamanım yok, ancak yavaş yavaş hepsi cezalandırılacak. Bu nedenle Bu nedenle Ukrayna Güvenlik Servisi İç Güvenlik Ana Dairesi eski başkanı Andriy Olehovych Naumov ve Herson Bölgesi'ndeki SBU'nun eski başkanı Serhiy Oleksandrovych Kryvoruchko artık general değil." dedi.

"ANAVATANLARININ NERESİ OLDUĞUNA KARAR VEREMİŞLER"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Disiplin Tüzüğü'nün 48. maddesine göre, vatanlarının nerede olduğuna karar veremeyen kıdemlilerin ve subaylar rütbelerinden mahrum bırakılacağını ifade eden Zelenski, "Rastgele generaller buraya ait değil!" diye konuştu.