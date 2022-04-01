Rus ordusu taş üstünde taş koymadı

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırıda en fazla yıkım Mariupol'de yaşandı. Halkının yüzde 90'ı Rus olan şehir, Rus askerleri tarafından enkaz yığınına çevrildi. Sovyet döneminde Afganistan dahil olmak üzere farklı cephelerde Rus askeri olarak savaşan Terlan Eyvazov gazetemize yaptığı değerlendirmede "Savaşı katliam, yakıp-yıkma ve yağma fırsatı olarak görme konusunda Batı dünyası ile Rusya arasında fazla fark yok. Ancak Türk ordusunun Afrin operasyonuna bakın. Türkler tek bir evin camını dahi kırmadan kenti terörden arındırırken Ruslar, Ukrayna'yı şehir mezarlığına çevirdi. Bu savaşlar ve izlenen yöntem farklılıkları tüm dünya ülkelerinin harp okullarında mukayese unsuru olarak gösterilmeli ve ders olarak okutulmalı" dedi. Terlan Eyvazov, Rus savaş stratejisinin her iki savaşta değişmeyen yönteminin ise en ön saara Türk çocuklarını sürmek ve öldürtmek olduğunu vurguladı.

AYNI GÜÇLE GİTTİ

SSCB, 1979 yılında Afganistan işgalini 40. ordu ile gerçekleştirdi. SSCB'nin varisi olan Rusya Federasyonu ise 33 yıl sonra Ukrayna'ya 41. Ordu ile girdi. O dönem ilk tayininin çıktığı Odessa'dan bir gece yarısı aniden trenlere bindirilip Afganistan'a gönderilen ve 2 yıl boyunca SSCB saarında çavuş rütbesi ile savaşan Terlan Ayvazov'un verdiği bilgilere göre, iki savaş arasında güç dengeleri açısından çok benzerlik var. SSCB, Afganistan'a 130 bin kişi ile girerken Rusya Federasyonu Ukrayna'ya aynı sayıda askerle işgal girişimi başlattı. Yine uçak, helikopter, zırhlı, tank, top vb. savaş araçları açısından da büyük benzerlikler var. İki savaş arasındaki en büyük fark ise Afganistan'da o günkü ordu Ruslarla birlikte mücahitlere karşı iş birliği yapıyorken bugün Ukrayna ordusu topyekün direniş halinde.

PUTİN AĞIR BEDEL ÖDEDİ

Afganistan'da Rusların 9 yıl, bir ay, bir hafta işgal gücü olarak kaldığını hatırlatan Eyvazov Afganistan ve Ukrayna savaşına dair önemli istatiski bilgiler paylaştı ve şunları anlattı: SSCB'nin tüm bu süre zarfında 13 bin 833 askeri cephede öldü. Kaybolan 343 kişi bu sayıya dahil değil. Yaralı sayısı ise 50 bin 56 kişi olarak resmi kayıtlara geçti. Aynı dönem 114 uçak, 332 helikopter, 147 tank, 233 top ve mitralyöz, 1.314 zırhlı araç kaybedildi. Ukrayna'da daha ilk 15 günde bu sayının çok üzerine çıkılması Rusya adına ağır bir bedel ödendiğinin çok net göstergesi.

YILMAZ BİLGEN