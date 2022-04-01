Sağlık-Sen'den 'sadece uzman hekimlere icap nöbeti ödenmesi' kararına tepki
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık Bakanlığı'nın icap nöbet ücretleri konusunda ".mevzuat gereği sadece uzman hekimlerin icap nöbeti tutabilecekleri ve karşılığında nöbet ücreti ödenebileceği" görüşene sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Bakanlığın ilgili görüş yazısı ile "İcap nöbet ücreti ödenen yerlerde icap nöbet ücreti ödenmesine son verilmiş oluyor" diyen Genel Başkan Durmuş, "Bu görüş, sağlık hizmet sunumunun gerçeklerinden uzak" tepkisinde bulundu.
"Taşra Teşkilatı Bir Şekilde Ödüyor"
Durmuş; bir il sağlık müdürlüğünün, "hekim dışı personele icap nöbeti ödenip ödenmeyeceğine" ilişkin görüş istemesi üzerine Sağlık Bakanlığı'nın verdiği görüş hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Uzman dışında pratisyen hekim, eczacı, hemşire, tekniker kadrosunda çalışanlara
da sağlık hizmetinin sürekliliği açısından icap nöbeti fiilen tutturulmaktadır.
Bu görüş yazısı ile icap nöbet ücreti ödenen yerlerde icap nöbet ücreti ödenmesine
son verilmiş oluyor. Taşra teşkilatı icaba çağırdığı sağlık çalışanlarına hak
ettikleri ücreti bir şekilde ödüyor. Kaldı ki icap nöbet ücretinin ödenmemesi
aslında kamu zararıdır ve büyük bir haksızlıktır. Yıllardır sürüncemede olan
bu sorun bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır."