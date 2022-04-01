Samsung, telefon ve tablet fiyatlarına zam yaptı
Samsung tarafından geçtiğimiz ay tanıtılan ve satışa sunulan Galaxy S22 ve Tab S8 serilerinin fiyatları zamlandı
Eklenme : 01 Nisan 2022 08:27
Samsung, 9 Şubat'ta düzenlediği Unpacked etkinliğinde, yeni akıllı telefonları Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra ile tabletleri Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8, ve Galaxy Tab S8 Ultra'yı tanıttı. Fakat şirketten bugün kullanıcıları üzen bir zam haberi geldi.
Samsung, akıllı telefonları ve tabletlerinin fiyatlarına zam yaptı. Bu kapsamda Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra modelleri ile Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ ve Galaxy Tab S8 Ultra cihazlarının fiyatları yükseldi.
Kaynak: Shiftdelete.comMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız