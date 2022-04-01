Polisler kademeli olarak 8/24 mesaisine geçiyor
Hükümet, 3600 ek gösterge için çalışmalarını sürdürürken, İçişleri Bakanlığı da polislerin mesai saatlerinin iyileştirilmesi konusunda önemli bir adım attı
Eklenme : 01 Nisan 2022 21:28
İçişleri Bakanlığı, polislerin mesai saatlerinin düzenlenmesine yönelik valiliklere gönderilen yazıda, polislerin yüzde 29,41'inin 12/24, yüzde 15,48'inin 12/36, yüzde 27,34'ünün de 8/24 çalışma sistemiyle mesai yaptığı belirtildi.
Polislerin en fazla mesai yaptığı 12/24 çalışma sisteminin moral, motivasyon ve verimliliği düşürdüğü tespit edilen yazıda "12/24'den kademeli olmakla birlikte hızlı bir şekilde vazgeçilmek suretiyle 8/24 ve 12/36 olacak şekilde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır" denildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız