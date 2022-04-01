CHP'li Başkan'dan skandal paylaşım! Ramazan ayını rakı sofrasında karşılıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, Ramazan ayına bir gün kala büyük bir skandala imza attı, tepkilere neden oldu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, mübarek ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladığını söyleyen Avcu, "Mehmet eniştemin bahçede ramazan karşılaması yapıyoruz. Dost meclisi kapanış yani..." dedi.

Videonun sonunda "Sakallıyım ama kendimi de çekeyim" diyen Avcu, kamerayı kendisine çevirdi. CHP'li Vedat Avcu'nun paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.