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6'sı aktif görevde 12 iç denetçi/müfettişe FETÖ'den gözaltı

Ankara polisi, terör örgütleri DEAŞ, PKK/YPG ve FETÖ/PDY'ye bir dizi operasyon düzenledi. Operasyonlarda DEAŞ üyesi 2, terör örgütü PKK/YPG üyesi 7 ve FETÖ/PDY üyesi 15 kişi yakalandı. 6'sı halen görevde olan, diğerleri ihraç iç denetçi/müfettiş toplam 12 şüpheliye gözaltı kararı alındı.

Eklenme : 01 Nisan 2022 09:15
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6'sı aktif görevde 12 iç denetçi/müfettişe FETÖ'den gözaltı

Alınan bilgiye göre, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının üst üste yapılan başarılı operasyonlar sonrası toparlanmak amacıyla yeniden bir yapılanma yoluna gittikleri istihbaratı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince çalışmalar derinleştirildi. Örgütün DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırmak ve mevcut örgüt mensuplarının finansını sağlamak üzere kurduğu hücrenin deşifre edilmesi üzerine internetten şifreli haberleşmeye çalışan örgüt mensuplarının daha önceden belirlenen şifreler üzerinden birbirleri ile irtibat kurdukları tespit edildi. Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince koordineli olarak yapılan çalışmalarda örgüte eleman kazandırma faaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen ve çatışma bölgelerine geçme ve eleman geçirme arayışında olduğu değerlendirilen A.Y., örgüte eleman kazandırma ve örgüt elemanlarının finansı amacıyla para toplama ve dağıtım faaliyetlerinde bulunan İ.U, yine örgüte eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunan H.Z. isimli 3 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'nın Altındağ ve Beypazarı ilçelerinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok saydı dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu. DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanı suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının Ankara TEM Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

PKK/YPG üyesi 7 kişi yakalandı

PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG'ye yönelik çalışmalarda ise Suriye'de bulundukları dönemde örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve ülkemizde kurye/işbirlikçilik amaçlı bulunan şahısların tespitine yönelik sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucunda teröristlerin Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerine aracılık ettikleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve örgüt mensuplarını finanse ettikleri tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından internet üzerinden terör örgütü tarafından paylaştığı videolardan kimlik tespiti yapılan ve örgüt finansmanı faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen M.M., çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve örgüt mensuplarının kaçışlarına yönelik organizasyon içerisinde yer aldığı tespit edilen R.E., çatışma bölgelerinde bulunduğu ve PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı tespit edilen H.E, A.E., S.E., H.E., çatışma bölgelerinde bulunduğu ve mevzi kazma faaliyetlerinde görev aldığı tespit edilen B.A. isimli 7 şahsa yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurulan koordine neticesinde operasyon düzenlendi. Ankara'nın Altındağ ve Beypazarı ilçelerinde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dökümana el konuldu.

FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasına operasyon

Ankara'da kritik kamu kurumlarında denetçi ve müfettiş olarak görev yaptıkları tespit edilen FETÖ üyesi şüphelilere yönelik mart ayı içerisinde Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4'ü örgütün kritik kamu kurumlarındaki iç denetçi/müfettiş yapılanmasına ilişkin bilgiler vererek etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. Operasyon esnasında yine bu kurumlarda çalışan iç denetçi ve müfettişlerden 3'ü TEM Şubesine gelerek etkin pişmanlıktan yararlanmışlardı. Etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensupları, ifadelerinde örgütsel faaliyetlere hain darbe girişimi sonrasında bir süre ara verildikten sonra bazı iç denetçi ve müfettişlerin devam ettiğini ancak üst düzey tedbirler uygulanmaya başlandığını, takiyye ve gizlenme tedbirlerini sürdürürken takiyye yöntemlerinin mahrem yapılanmalarda olduğu gibi yapılmaya başlandığını itiraf etti.

Operasyonda yakalanan ve kendiliğinden TEM Şubesine gelerek etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyanları doğrultusunda Ankara TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince ifade analizleri için özel ekip kurulmuş, titizlikle yapılan teyit ve teknik analiz çalışmaları sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığa ile koordine kurularak bir kısmı kritik kurumlardaki örgütsel faaliyetleri organize eden yönetici seviyesinde, bir kısmı ise güncel olarak örgütsel faaliyetlere katılmaya halen devam ettikleri bilgilerine ulaşılan operasyonda 6'sı halen görevde olan, diğerleri ihraç iç denetçi/müfettiş toplam 12 şüpheliye yönelik olarak Ankara merkezli iki ilde eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

4. FETÖ/PDY Kara Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade içeriklerinden ve örgütün askeri mahrem alanda haberleşme yöntemi olarak kullandığı büfelerden periyodik ve ardışık olarak arandıkları teknik analizlerle tespit edilen 1 mahrem örgüt sorumlusu, 5'i aktif görevde astsubay, 4' ü ise ihraç astsubay ve eski askeri okul öğrencisi toplam 10 şüpheliye yönelik olarak Ankara merkezli 6 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda da 5 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonun sürdürüldüğü bildirildi.

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