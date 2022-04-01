Mazota indirimden sonra sıra benzine indirim geliyor
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Nisan 2022 09:20
Brent petrol fiyatındaki düşüşün ardından benzine indirim geliyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2 Nisan 2022 itibarıyla benzine 80 kuruş indirim bekleniyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.
Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düşecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız