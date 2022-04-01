Bakanlık açıkladı: İstirahat raporlarında yeni düzenleme

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın detayları şu şekilde:

COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) temaslı takibi, salgın yönctimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberinde varyant virüslerin yayılımın önüne geçilebilmesi, epideminin kontrol altına almada varyantlardan dolayı, fazladan sorunlar yasanmamasi ve sahada yapılmakta olan uygulamada bütünlük sağlanması amacı ile sağlık raporları, ilaç/tıbbi malzeme temini konusunda çeşitli tedbirler alınmıştır.

Ancak Bakanlığımızca bir takvim açıklanmadan ilaç/tıbbi malzeme raporları ve diğer süreli sağlık raporlarının geçerliliğinin sonlandırıldığı, eczanelerden ilaç temin edilemediği, yeni rapor taleplerinin arttığı gözlemlenmiştir.

Bu nedenle sağlık raporlarını yeniletmek ve reçete yazdırmak amacı yapılan başvurular sonucunda ortaya çıkan yoğunluğun önüne geçilmesi amacı ile pandemi döneminde sağlik raporları konusunda aşağıda belirtilen hususların tekrar hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1) Geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporlarınin 31.12.2022 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi,

2) Her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuranlarının karşılanması,

3)Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemleri olağan şekilde sürdürülmesi,

4) İstirahat raporlarında covid-19 tanılı veya temaslı hastalarda 14+14 olmak koşulu ile 28 güne kadar istirahat/iş göremezlik raporlarının tek hekim tarafından verilebilmesi ve yıllık kırk günlük maksimum rapor süresine dahil edilmemesi uygulaması kaldırılmiştır. İstirahat rapor işlemlerinin genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekli ile yürütülmesi, uygun mütalaa edilmiştir

Pandemi döneminde sağlık kuruluşlarında yoğunluğun azaltılması amacı ile yukarıda belirtilen hususlarda kurumlar arası iş birliğinin sağlanarak gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

