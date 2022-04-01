Bakan Koca: Otizm tarama programı ile 2 milyon çocuğumuza ulaştık

Sağlık Bakanı Koca, Otizm Farkındalık Günü Sempozyumu'nda konuştu:

Bakanlığımızın, 2022 yılında, bu amaçla yeni çalışmalar başlatacağını ifade etmek istiyorum

Bakanlığımız erken müdahale konusunda da 2022'de yeni çalışmalar başlatacak"

- "Son 20 yılda otizmin dünyada görülme sıklığı 240 kat artmıştır. Bu artış, yapılacak hizmetlerin önemini ortaya koymuştur"

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, otizm tarama programıyla bugüne kadar 2 milyon çocuğa ulaşıldığını belirterek, "Bu başarının ardından yeni hedefimiz, erken müdahale konusunda da çok daha nitelikli bir hizmet seviyesine ulaşmaktır. Bakanlığımızın, 2022 yılında, bu amaçla yeni çalışmalar başlatacağını ifade etmek istiyorum." dedi.

Bakan Koca, çevrim içi katıldığı Otizm Farkındalık Günü Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluk olan, bireylerin sosyal gelişimini, iletişimini ve davranışlarını etkileyen otizmin görülme oranlarındaki artışa dikkati çekti.

Koca, "Sizlerle şaşırtıcı bir veri paylaşacağım; son 20 yılda otizmin dünyada görülme sıklığı 240 kat artmıştır. Bu artış, yapılacak hizmetlerin önemini ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak bu alanda kısa vadede çözüm üretilmesi gereken sorunların yanı sıra diğer ülkelere de örnek oluşturacak, Türkiye'ye uzun yıllar hizmet edecek alt yapı projelerine ihtiyaç olduğunu bildiklerinin altını çizen Koca, "Sorun tespit ettiğimiz 17 farklı alanda titiz çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda ekibimiz uluslararası paydaşlarla yeni projeler üzerine çalışıyor." bilgisini paylaştı.

- Sempozyumda otizmli bireyler için yeni hizmetler ele alınacak

Bakan Koca, bu süreçte sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birliği ile hizmetlerin niteliğini daha üst seviyelere çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Sempozyumda otizmli bireylerin ailelerinin yanı sıra otizmli çocuklar için acil servis hizmetlerinin yeniden organizasyonu, Bireysel Hizmet Danışmanlığı modeli, ağız ve diş sağlığı konusundaki planlamalar ile ilaçsız müdahaleye ilişkin verilecek yeni hizmetlerin ele alınacağını bildiren Koca, uluslararası katılımcıların da Türkiye'ye katkı sağlayabilecek farklı modelleri tanıtacağını belirtti.

Koca, "Burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Her ne kadar Otizm Farkındalık Günü etkinliği kapsamında bir araya gelsek de söz konusu hizmetlerin, Down Sendromu başta olmak üzere tüm zihinsel özel gereksinimli bireylerin faydalanması düşünülerek planlandığını bilmenizi istiyorum." diye konuştu.

- Bu yıl yeni pilot uygulamalar hayata geçirilecek

Sağlık Bakanı Koca, bu yıl, salgın döneminde otizmli bireyler için yürütülen çalışmalara yönelik planlamaların pilot uygulama örneklerini, pilot merkezlerin ilk verilerini ve gelen ilk veriler ışığında yapılan sağlık hizmet planlamalarının hayata geçirileceğini aktardı.

Gelecek yıllarda da alt yapısı hazırlanmış bu uygulamaların yaygınlaştırılması üzerinde çalışacaklarını belirten Koca, çalışmaların bir planlama çerçevesinde titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi.

- "Otizm tarama programıyla 2 milyon çocuğumuza ulaştık"

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Bir örnek vermek gerekirse otizmin olumlu gidişine katkı sağlayan en önemli iki etken olan erken fark edilme ve etkin erken müdahaleden ilki konusunda önemli bir mesafe kat ettik. Gururla belirtmeliyiz ki yaklaşık 5 yıl önce başlattığımız otizm tarama programıyla 2 milyon çocuğumuza ulaştık.

Aile hekimlerimiz, saha koordinatörlerimiz ve çocuk ergen ruh sağlığı uzmanlarımız tarafından program başarı ile uygulanmaya devam ediyor. Bu başarının ardından yeni hedefimiz, erken müdahale konusunda da çok daha nitelikli bir hizmet seviyesine ulaşmaktır. Bakanlığımızın, içinde bulunduğumuz 2022 yılında, bu amaçla yeni çalışmalar başlatacağını ifade etmek istiyorum."

Koca, konuşmasında, farklı alanlarda özel yeteneklere sahip otizmli bireylerin kültürün gelişmesine sağladığı katkıya da dikkati çekti.