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Yolcunun açık kapıdan düşerek ölümüne sebep olan minibüs şoförüne verilen ceza az bulundu

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, minibüs şoförünün asli kusurlu kabul edildiği ölüm olayına ilişkin davada yerel mahkemenin alt sınırdan verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezası kararını bozdu- Kararda sanığın, ceza alt sınırından uzaklaşılarak cezalandırılması gerektiği ifade edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Nisan 2022 11:20
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Yolcunun açık kapıdan düşerek ölümüne sebep olan minibüs şoförüne verilen ceza az bulundu

- Yargıtay 12. Ceza Dairesi, aracı durdurmadan kapıyı açması üzerine yolcunun düşerek hayatını kaybettiği olayda, ölüme sebebiyet veren minibüs şoförüne alt sınırdan verilen cezayı bozdu.

Dairenin kararına göre, 2015'te minibüsle Rize-Ardeşen arasında yolcu taşımacılığı yapan bir şoför, araçtaki bir yolcunun inmek istemesi üzerine hızını azaltmaya başladı. Minibüsün tamamen durmadan kapısının açılması üzerine yolcu, araçtan inmek isterken dengesini kaybetti ve yere düştü. Kafasını sert bir cisme çarpan yolcu, künt kafa travmasına bağlı kafa tası kırıkları ile gelişen beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Ölüm olayına ilişkin yürütülen soruşturma sonucu, minibüs şoförü hakkında "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sonucu Pazar 2. Asliye Ceza Mahkemesi, şoförü "asli kusurlu" buldu, ancak takdiri indirim uygulayarak sanığa alt sınırdan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Sanık avukatı tarafından şoförün kusurlu olmadığı ileri sürülerek yapılan temyiz başvurusu üzerine dava dosyası, Yargıtay'a geldi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yaşanan olayda şoförün asli kusurlu olduğuna hükmetti ancak temel cezanın belirlenmesinde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 61 ile 22'nci maddelerinde yer alan ölçütlerden failin kusuru, meydana gelen zararın ağırlığı, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zamanı dikkate alarak, verilen cezanın hakkaniyete uygun olmadığına karar verdi.

Sanığa alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilesi gerektiğine işaret edilen bozma kararında, şunlar kaydedildi:

"TCK'nin 3/1'inci maddesi uyarınca işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde maddede öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hükmolunması gerekirken, asli kusurlu olarak meydana getirdiği kaza sonucu bir kişinin ölmesine neden olan sanık hakkında, adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca cezada orantılılık ilkesi gözetilerek alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle ceza tayini gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurularak sanık hakkında eksik cezaya hükmolunması bozmayı gerektirmiştir."

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