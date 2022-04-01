Ramazan yarın başlıyor: İlk sahur ve ilk iftar hangi ilde?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, bu akşam ülke genelindeki 90 bin camide cemaatle kılınacak. Ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

İlk imsak yarın saat 04.14'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.25'te İzmir'de olacak, son iftar ise 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

İlk gün Kırklareli ve Sinop'ta 14 saat 27 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 12 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

- "Ramazanda israf ve gösterişten kaçınmaya özen gösterilmelidir"

İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Demirel, AA muhabirine, ramazanın, oruç tutmak, teravih namazı kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak gibi içinde birçok ibadeti barındıran ve sonunu bayramla taçlandıran müstesna bir ay olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak belirtilen Kadir Gecesi'nin de ramazanda idrak edildiğini anımsatan Demirel, "Ramazanı oruç tutarak, gücümüz yettiğince sadaka vererek, sofralarımızı paylaşarak, teravih ve teheccüd namazları kılarak ihya etmeliyiz. Kur'an tilavetine özellikle önem vermeliyiz. Kur'an, bu ayın içinde saklı Kadir Gecesi nazil olmaya başladı. Dolayısıyla Hazreti Peygamber, bu ayda daha fazla Kur'an-ı Kerim okurdu." dedi.

Ramazanda Müslümanların Allah'a daha da yakınlaştığını dile getiren Demirel, "Bu ayda israf ve gösterişten kaçınmaya, fitre ve zekatları vermeye, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını imkan ölçüsünde gidermeye özen gösterilmelidir." ifadesini kullandı.